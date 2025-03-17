Тетя и дядя погибшего на СВО алтайского бойца обратились в суд для получения выплат
Они доказали, что являлись фактическими воспитателями мужчины
17 марта 2025, 15:15, ИА Амител
В Алтайском крае супруги обратились в суд для признания их фактическими воспитателями племянника, который погиб на спецоперации. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, они воспитывали молодого человека, тогда как его родители не выполняли этих обязанностей.
По словам дяди и тети погибшего, в их семью он попал в 2001 году. Родная мать мужчины живет в Казахстане – она не навещала ребенка и не поддерживала с ним общение. Отец также не интересовался сыном и пил. В октябре прошлого года племянник погиб в зоне спецоперации. После этого его приемные родители обратились в суд, чтобы получить компенсационную выплату.
В результате Каменский городской суд удовлетворил иск. Участие супругов в воспитании погибшего подтвердили и свидетели, и документы.
15:19:14 17-03-2025
только деньги - ничего личного
15:29:29 17-03-2025
Как же все это мерзко...
15:43:22 17-03-2025
Гость (15:29:29 17-03-2025) Как же все это мерзко...... Большие деньги это всегда мерзко.
15:50:16 17-03-2025
Гость (15:29:29 17-03-2025) Как же все это мерзко...... Государство обязались выплатить в случае гибели 9, суд подтвердил.
15:53:06 17-03-2025
А что, лучше что ли выплатить деньги папаше-алкашу и матери, что не занималась воспитанием? Конечно платить нужно тем, кто воспитал, вырастил в свое время этого парня.
17:18:17 17-03-2025
Анна (15:53:06 17-03-2025) А что, лучше что ли выплатить деньги папаше-алкашу и матери,... Может быть это и справедливо...Вот только почему- то читая такие новости остается неприятный осадок в душе.
22:18:14 17-03-2025
Анна (15:53:06 17-03-2025) А что, лучше что ли выплатить деньги папаше-алкашу и матери,... а зачем вообще выплачивать кому- то, кроме детей погибшего? не лучше ли эти деньги направить на лечение тех, кого ещё можно спасти? а родителям и тетям- дядям выразить соболезнования, благодарность в воспитании героя и оплатить памятник. ни кому, конечно, не пожелаю потерять ребенка, но эти деньги его не вернут.