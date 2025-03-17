Тетя и дядя погибшего на СВО алтайского бойца обратились в суд для получения выплат

Они доказали, что являлись фактическими воспитателями мужчины

17 марта 2025, 15:15, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

В Алтайском крае супруги обратились в суд для признания их фактическими воспитателями племянника, который погиб на спецоперации. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, они воспитывали молодого человека, тогда как его родители не выполняли этих обязанностей.

По словам дяди и тети погибшего, в их семью он попал в 2001 году. Родная мать мужчины живет в Казахстане – она не навещала ребенка и не поддерживала с ним общение. Отец также не интересовался сыном и пил. В октябре прошлого года племянник погиб в зоне спецоперации. После этого его приемные родители обратились в суд, чтобы получить компенсационную выплату.

В результате Каменский городской суд удовлетворил иск. Участие супругов в воспитании погибшего подтвердили и свидетели, и документы.