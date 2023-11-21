The Sun: Зеленский заявил о праве Украины убить Путина
Он также рассказал, что с февраля 2022 года он якобы пережил не менее пяти попыток покушения
21 ноября 2023, 18:16, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина имеет право убить президента РФ Владимира Путина. Как сообщает ura.ru, об этом он заявил в интервью изданию The Sun.
Журналист спросил у украинского президента, воспользуется ли Киев возможностью попытаться убить Владимира Путина, если такая возможность представится.
"Украина имеет все права защищать нашу землю", – сказал он.Зеленский также заявил, что с февраля 2022 года он якобы пережил не менее пяти попыток покушения.
Напомним, что в том же интервью Зеленский категорически отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск.
18:25:47 21-11-2023
Врёт, как дышит! Кто на него, ду рака зеленого, будет покушаться? Да все знают, что другого такого иди ота не найти, поэтому хранят и пылинки сдувают! Рассказывают, что Сталин в своё время пресекал попытки ликвидации Гитлера во время войны, опасаясь, что заменят на более вменяемого и умного, тогда будет сложнее победить немцев.
19:32:39 21-11-2023
Гость (18:25:47 21-11-2023) Врёт, как дышит! Кто на него, ду рака зеленого, будет покуш... Гость, сколько живу первый раз слышу бред про Сталина и от куда вы такие горе эксперты беретесь?
23:03:00 21-11-2023
Гость (19:32:39 21-11-2023) Гость, сколько живу первый раз слышу бред про Сталина и от к... Сочувствую, зря живёшь!
06:57:57 22-11-2023
Гость (19:32:39 21-11-2023) Гость, сколько живу первый раз слышу бред про Сталина и от к... Тоже слышал, что Сталин считал, что в Германии есть силы, которые могут договориться с Западом и объединиться против СССР и только с Гитлером Запад не мог договориться, поэтому выгодно было нахождение Гитлера у власти до разгрома Германии
11:27:37 22-11-2023
Гость (06:57:57 22-11-2023) Тоже слышал, что Сталин считал, что в Германии есть силы, ко... в ставке гитлера рядом с ним всегда была известная актрисса - она же советский диверсант. Ликвидировать гитлера она могла в любое время. Приказ у нее был -не трогать
18:26:34 21-11-2023
Кого торкнет это произведение, кроме создателя рассказа ?
18:58:28 21-11-2023
Гость (18:26:34 21-11-2023) Кого торкнет это произведение, кроме создателя рассказа ?... Местных бандеровцев видимо торкает. Судя по минусам.
19:13:20 21-11-2023
Какая-то фашистская проукраинская тварь минусует нормальные комментарии.
20:38:38 21-11-2023
Гость (19:13:20 21-11-2023) Какая-то фашистская проукраинская тварь минусует нормальные... Вполне может быть это работает "фабрика эльфов ". В Грузии огромный штат русскоговорящих "работников", которые за западные деньги создают информационный фон в комментариях. Погуглите
23:12:32 21-11-2023
Гость (20:38:38 21-11-2023) Вполне может быть это работает "фабрика эльфов ". В Грузии о... В Барнауле своих пробандеровцев хватает.
19:31:08 21-11-2023
Ну ну зеля, кто кого еще. Ты сам опустился до такого чтобы на тебя покушались, ты бы мог просто остановить войну у себя в стране, тогда бы нам не пришлось вмешиваться. Забыл падаль что натворил порошенко? а ты продолжил, не зря сериальчик сняли под шумок, да еще пророческий. Чтобы ты как в фильме взял по 2 узи и завалил всех депутатов, а после проснулся один во всем городе и гонял на велосипеде с рупором. Ну и на сладкое, сел в тюрьму для повторной инаугурации с ершиком в руке сидя у сортира.
07:19:53 22-11-2023
убить президента РФ --- у нас по закону в этом случае скорее всего его обязанности должен исполнять Заместитель Председателя Совета Безопасности, а это Медведев. Вряд ли им будет легче. Судя по его последним высказываниям он за убийство президента России и ядерный удар может нанести. Скажет, имели право
09:47:18 22-11-2023
Хотели бы Зеленского грохнуть ударили бы Кинжалом прям по его резиденции и все. А покушения, если и были - это свои же пытаются кокаинового нарика убрать.
09:56:15 22-11-2023
Кинжалом прям по его резиденции --- вряд ли он в резиденции, а где бункер может неизвестно. И вряд ли Кинжал без ядерного заряда пробьет бункер
13:44:36 22-11-2023
Гость (09:56:15 22-11-2023) Кинжалом прям по его резиденции --- вряд ли он в резиденции... Кинжал пробьет бункер и без ядерного.
13:45:38 22-11-2023
Зеля нарик, хорош минусовать, иди отдохни нюхни.