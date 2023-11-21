The Sun: Зеленский заявил о праве Украины убить Путина

Он также рассказал, что с февраля 2022 года он якобы пережил не менее пяти попыток покушения

21 ноября 2023, 18:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина имеет право убить президента РФ Владимира Путина. Как сообщает ura.ru, об этом он заявил в интервью изданию The Sun.

Журналист спросил у украинского президента, воспользуется ли Киев возможностью попытаться убить Владимира Путина, если такая возможность представится.

"Украина имеет все права защищать нашу землю", – сказал он.Зеленский также заявил, что с февраля 2022 года он якобы пережил не менее пяти попыток покушения.

Напомним, что в том же интервью Зеленский категорически отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск.