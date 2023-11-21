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Зеленский отверг идею переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение ВСУ

По его словам, "дружить или садиться за стол переговоров" с РФ нельзя

21 ноября 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в интервью газете The Sun.

"На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", – сказал Зеленский. Украинский лидер уверен, что Россия на данный момент не желает окончания конфликта, а потому не стоит добиваться заключения мира любой ценой.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Киеву не стоит надеяться на "волшебную палочку" от Соединенных Штатов, которая помогла бы в конфликте. Результаты на поле боя будут зависеть от способности синхронизировать различные виды вооружения.

украина спецоперация

Комментарии 12

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Гость

13:54:22 21-11-2023

Зеленский бы рад на переговоры, но в отличие от России, народ не позволит ему.

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Гость

20:23:33 21-11-2023

Гость (13:54:22 21-11-2023) Зеленский бы рад на переговоры, но в отличие от России, наро... Конечно, народ рад гибнуть за Зелю и дальше... А если серьезно, кто спрашивает мнение народа?

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Гость

14:10:32 21-11-2023

Жили мирно. Дружили, в гости ездили. А потом запрыгали, заскакли. А каким бы сильм мог стать союз России, Белорусии. Украины и Казахстана.

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Гость

14:16:04 21-11-2023

Кто б ему разрешил садиться за стол переговоров.

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Гость

14:49:20 21-11-2023

Бидон же сказал, что война на Украине очень выгодные вложения, так что воевать Зеле, пока его свои же и не вздернут.

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Гость

19:20:31 21-11-2023

Гость (14:49:20 21-11-2023) Бидон же сказал, что война на Украине очень выгодные вложени... Ну еще бы! Для бритов такая радость наблюдать, как Украина с Россией воюет. "Разделяй и властвуй" - чем бриты и руководствуются. Хохлы не понимают, что их используют как слабое звено против России.

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Гость

14:59:16 21-11-2023

США надо отдать должное! У них всё получилось! А мы глупые и умнеть не собираемся. Хоть бы книжки-учебники почитали, наверняка есть.

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Гость

15:16:34 21-11-2023

Гость (14:59:16 21-11-2023) США надо отдать должное! У них всё получилось! А мы глупые и... А мы глупые -- а Зеленский еще глупей, до него их президенты крутились и нашим, и вашим, и войны избегали. А этот уперся, довел до войны. Надо было просто тупо не бомбить Донецк, чуть чуть пригасить нациков, и можно было этот Минск-2 еще лет 30 тянуть

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Гость

15:18:48 21-11-2023

Гость (14:59:16 21-11-2023) США надо отдать должное! У них всё получилось! А мы глупые и... Да уж, вы там на Окраине точно глупые! Воюете за америку, гибнете тысячами за чужие интереся. Земля ваша вся уже продана иностранцам. Умнеть не ссобираетесь?

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Гость

19:23:25 21-11-2023

Гость (15:18:48 21-11-2023) Да уж, вы там на Окраине точно глупые! Воюете за америку, ги... Почему вы решили, что человек с Украины? США очень давно искал, кого использовать для войны с Россией. Еще со времен холодной войны. Кавказ пытался раскачивать, Чечню. Белоруссию, Казахстан. Ну вот Украина оказалась самой поддающейся на пропаганду страной. Жаль, что мы позволили этой пропаганде обработать слабые мозги украинцев.

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Гость

19:42:32 21-11-2023

Гость (14:59:16 21-11-2023) США надо отдать должное! У них всё получилось! А мы глупые и... Мы это корова, которую за титьки дергают.......

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Гость

15:08:42 21-11-2023

"На поле боя тяжело? Да --- раз он это признал, это же хорошая новость. А то он до этого говорил.,что скоро Крым возьмет. Наверное уже не получается

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