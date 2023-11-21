Зеленский отверг идею переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение ВСУ
По его словам, "дружить или садиться за стол переговоров" с РФ нельзя
21 ноября 2023, 13:41, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в интервью газете The Sun.
"На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", – сказал Зеленский. Украинский лидер уверен, что Россия на данный момент не желает окончания конфликта, а потому не стоит добиваться заключения мира любой ценой.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Киеву не стоит надеяться на "волшебную палочку" от Соединенных Штатов, которая помогла бы в конфликте. Результаты на поле боя будут зависеть от способности синхронизировать различные виды вооружения.
13:54:22 21-11-2023
Зеленский бы рад на переговоры, но в отличие от России, народ не позволит ему.
20:23:33 21-11-2023
Гость (13:54:22 21-11-2023) Зеленский бы рад на переговоры, но в отличие от России, наро... Конечно, народ рад гибнуть за Зелю и дальше... А если серьезно, кто спрашивает мнение народа?
14:10:32 21-11-2023
Жили мирно. Дружили, в гости ездили. А потом запрыгали, заскакли. А каким бы сильм мог стать союз России, Белорусии. Украины и Казахстана.
14:16:04 21-11-2023
Кто б ему разрешил садиться за стол переговоров.
14:49:20 21-11-2023
Бидон же сказал, что война на Украине очень выгодные вложения, так что воевать Зеле, пока его свои же и не вздернут.
19:20:31 21-11-2023
Гость (14:49:20 21-11-2023) Бидон же сказал, что война на Украине очень выгодные вложени... Ну еще бы! Для бритов такая радость наблюдать, как Украина с Россией воюет. "Разделяй и властвуй" - чем бриты и руководствуются. Хохлы не понимают, что их используют как слабое звено против России.
14:59:16 21-11-2023
США надо отдать должное! У них всё получилось! А мы глупые и умнеть не собираемся. Хоть бы книжки-учебники почитали, наверняка есть.
15:16:34 21-11-2023
Гость (14:59:16 21-11-2023) США надо отдать должное! У них всё получилось! А мы глупые и... А мы глупые -- а Зеленский еще глупей, до него их президенты крутились и нашим, и вашим, и войны избегали. А этот уперся, довел до войны. Надо было просто тупо не бомбить Донецк, чуть чуть пригасить нациков, и можно было этот Минск-2 еще лет 30 тянуть
15:18:48 21-11-2023
Гость (14:59:16 21-11-2023) США надо отдать должное! У них всё получилось! А мы глупые и... Да уж, вы там на Окраине точно глупые! Воюете за америку, гибнете тысячами за чужие интереся. Земля ваша вся уже продана иностранцам. Умнеть не ссобираетесь?
19:23:25 21-11-2023
Гость (15:18:48 21-11-2023) Да уж, вы там на Окраине точно глупые! Воюете за америку, ги... Почему вы решили, что человек с Украины? США очень давно искал, кого использовать для войны с Россией. Еще со времен холодной войны. Кавказ пытался раскачивать, Чечню. Белоруссию, Казахстан. Ну вот Украина оказалась самой поддающейся на пропаганду страной. Жаль, что мы позволили этой пропаганде обработать слабые мозги украинцев.
19:42:32 21-11-2023
Гость (14:59:16 21-11-2023) США надо отдать должное! У них всё получилось! А мы глупые и... Мы это корова, которую за титьки дергают.......
15:08:42 21-11-2023
"На поле боя тяжело? Да --- раз он это признал, это же хорошая новость. А то он до этого говорил.,что скоро Крым возьмет. Наверное уже не получается