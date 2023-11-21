Зеленский отверг идею переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение ВСУ

По его словам, "дружить или садиться за стол переговоров" с РФ нельзя

21 ноября 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в интервью газете The Sun.

"На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", – сказал Зеленский. Украинский лидер уверен, что Россия на данный момент не желает окончания конфликта, а потому не стоит добиваться заключения мира любой ценой.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Киеву не стоит надеяться на "волшебную палочку" от Соединенных Штатов, которая помогла бы в конфликте. Результаты на поле боя будут зависеть от способности синхронизировать различные виды вооружения.