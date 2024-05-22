Зеленский назвал свой президентский срок еще не оконченным
На Украине не избирали нового главу государства из-за военного положения
22 мая 2024, 11:40, ИА Амител
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС
Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая, однако он так не считает. Такое мнение политик выразил в беседе с Reuters.
"Мои пять лет [на посту президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются, – сказал он.
Выборы президента должны были состояться на Украине в марте 2024 года, однако во время военного положения в стране делать это запрещено.
В ЕС и ООН по-прежнему считают Зеленского легитимным главой государства.
11:44:38 22-05-2024
Зеля капут.
11:44:40 22-05-2024
Срок возможно еще впереди
12:04:42 22-05-2024
Приговор приведут в исполнение публично на площади, как когда то карателей повесили.
12:16:17 22-05-2024
надо его казнить по монгольски - конями напополам разорвать
12:19:20 22-05-2024
И снова на площади Калинина (ныне-майдан).А что,символично.Где все началось, там и закончим.
12:41:52 22-05-2024
Согласно части 1.5 статьи 103, президент Украины избирается сроком на пять лет, очередные выборы проводятся в последнее воскресенье марта пятого года его полномочий, а в случае досрочного прекращения этих полномочий выборы главы государства — в период девяноста дней со дня прекращения полномочий. Согласно пункту 16 раздела ХV "Переходные положения", очередные выборы президента после восстановления положений конституции Украины в редакции от 28 июня 1996 года по решению КСУ от 30 сентября 2010 года проводятся в последнее воскресенье марта 2015 года.
"Конституционный суд Украины отмечает, что положения статьи 103 конституции и других ее статей, которые определяют конституционно-правовой статус президента Украины, не содержат норм, которые бы устанавливали другой срок кроме пятилетнего, независимо от вида выборов — очередных или внеочередных. Таким образом, закрепленный частью 1 статьи 103 Основного закона Украины пятилетний срок — единственный конституционно установленный срок, на который избирается президент", — заявил председатель КС Юрий Баулин. Таким образом, наркоман нелегитимен ни де-юре, ни де-факто.
15:05:15 22-05-2024
Просроченный.
19:06:59 22-05-2024
Я ваш вирок (15:05:15 22-05-2024) Просроченный.... Точнее так: фууууу! Он просроченный!...?