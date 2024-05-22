Зеленский назвал свой президентский срок еще не оконченным

На Украине не избирали нового главу государства из-за военного положения

22 мая 2024, 11:40, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая, однако он так не считает. Такое мнение политик выразил в беседе с Reuters.

"Мои пять лет [на посту президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются, – сказал он.

Выборы президента должны были состояться на Украине в марте 2024 года, однако во время военного положения в стране делать это запрещено.

В ЕС и ООН по-прежнему считают Зеленского легитимным главой государства.