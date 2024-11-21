Тигр утащил в тайгу и растерзал россиянина, стоявшего с цепями возле машины

В районе, в котором произошло нападение, водится много этих хищников

21 ноября 2024, 15:50, ИА Амител

Тигр / Фото: Jessica Weiller on Unsplash

В Хабаровском крае правоохранители обнаружили растерзанное тело мужчины после сообщений о нападении тигра, рассказали ТАСС в УМВД России по региону.

"Обнаружен труп мужчины со следами нападения тигра", – сказали в УМВД по региону.

Предварительно установлено, что мужчина вышел из автомобиля, чтобы надеть цепи на колеса. В этот момент на него напал хищник. Следователи сообщили, что это произошло 20 ноября. Начата процессуальная проверка.

Местный глава Сергей Кругликов рассказал, что в районе, в котором случилось нападение, действительно водится много тигров, указывает Amur Mash.