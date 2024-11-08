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Тигренок переночевал в новосибирской пятиэтажке

Животное в багажнике привез домой местный житель

08 ноября 2024, 15:40, ИА Амител

Тигренка привез домой житель Новосибирска / Фото: "Инцидент Новосибирск"
Тигренка привез домой житель Новосибирска / Фото: "Инцидент Новосибирск"

Мужчина привез тигренка в центр Новосибирска в ночь на пятницу. Животное переночевало в одной из пятиэтажек, а утром его увезли. Об этом сообщает РИА Новости.

В СМИ и Telegram-каналах ранее распространилось видео с камеры домофона. На нем мужчина вывел хищника из багажника легкового автомобиля. Очевидцы сообщили, что тигренка завели в квартиру, а на следующее утро увезли.

"Сообщение о данном инциденте в полицию поступило сегодня. Сотрудниками полиции будут проведены необходимые мероприятия в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ", – сообщили в ГУ МВД по региону.

Проверку также организовали Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура и Росприроднадзор.

Новосибирская область дикие животные животные

Комментарии 2

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Гость

16:37:23 08-11-2024

И что, нельзя в дом тигрят приводить теперь)

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Гость

08:49:22 09-11-2024

Гость (16:37:23 08-11-2024) И что, нельзя в дом тигрят приводить теперь)... только взрослых тигров

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