Тигренок переночевал в новосибирской пятиэтажке
Животное в багажнике привез домой местный житель
08 ноября 2024, 15:40, ИА Амител
Мужчина привез тигренка в центр Новосибирска в ночь на пятницу. Животное переночевало в одной из пятиэтажек, а утром его увезли. Об этом сообщает РИА Новости.
В СМИ и Telegram-каналах ранее распространилось видео с камеры домофона. На нем мужчина вывел хищника из багажника легкового автомобиля. Очевидцы сообщили, что тигренка завели в квартиру, а на следующее утро увезли.
"Сообщение о данном инциденте в полицию поступило сегодня. Сотрудниками полиции будут проведены необходимые мероприятия в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ", – сообщили в ГУ МВД по региону.
Проверку также организовали Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура и Росприроднадзор.
16:37:23 08-11-2024
И что, нельзя в дом тигрят приводить теперь)
08:49:22 09-11-2024
Гость (16:37:23 08-11-2024) И что, нельзя в дом тигрят приводить теперь)... только взрослых тигров