Уголовно карать за призывы к жесткости с животными предложили в Госдуме
Депутаты хотят привлечь к ответственности догхантеров
02 ноября 2024, 14:25, ИА Амител
Граждан, которые размещают в интернете призывы к жестокому обращению с животными, могут начать уголовно карать. Об этом сообщает РИА Новости.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов подчеркнул, что во многих соцсетях сейчас активно действуют догхантеры. По его словам, от их деятельности страдают не только бездомные животные, но и домашние питомцы. Также могут пострадать и дети, потому что живодеры разбрасывают яд и на детских площадках.
Депутат заявил, что обсуждаемая тема требует ужесточения, и в отношении догхантеров нужно действовать так же, как в отношении треш-стримеров.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который определяет публичную демонстрацию преступления во время стрима отягчающим обстоятельством. Усилена уголовная ответственность за совершение противоправных деяний, наиболее часто встречающихся у треш-стримеров: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, истязание, угроза убийством, похищение человека и другие преступления.
14:52:16 02-11-2024
А за жесткое отношение к людям? Поощрять?
17:02:40 02-11-2024
Гость (14:52:16 02-11-2024) А за жесткое отношение к людям? Поощрять? ...
Первый канал давно смотрели?
20:34:16 02-11-2024
Гость из будущего (17:02:40 02-11-2024) Первый канал давно смотрели? ...
Да ты понимаешь, ТВ смотрю крайне редко. А вот местные ресурсы читаю иногда. И когда пользователь с ником Читатель на соседнем ресурсе призывет вместо собак травить детей, это как-то вырубает. И даже не то, что местный дурачок ляпнул что-то, что постоянно ляпает, а то, что жители его поддерживают. И власти бездействуют.
17:53:02 02-11-2024
Гость (14:52:16 02-11-2024) А за жесткое отношение к людям? Поощрять? ... В рамках декриминализации людей можно избивать, это нынче не уголовно наказуемо, это не жестокость((( А про шавок слово против нельзя!
15:11:21 02-11-2024
Хоть что то дельное предложили, про людей тоже надо, как выше написали.
19:38:55 02-11-2024
Капец моему коту "Пыне" пришёл, за истребление мышек и крысок?
20:21:06 02-11-2024
неужели депутаты что то дельное предложили, наконец-то, СМИ тоже не мешало бы привлечь за публикацию призывов к жестокому обращению
21:21:08 02-11-2024
Сухой закон, животные, грудное вскармливание, захоронение Ленина - так до золота партии докатимся
21:22:21 02-11-2024
Бессильные сбросить ярмо упырей,
Рабы себя тешат убийством зверей...
08:49:28 03-11-2024
Гость (21:22:21 02-11-2024) Бессильные сбросить ярмо упырей,Рабы себя тешат убийство...
Утром в траспорте одни деграданты с кривыми от алко рожами. И плодят себе подобных.
15:05:40 03-11-2024
Смотря кого считать животными.