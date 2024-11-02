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Уголовно карать за призывы к жесткости с животными предложили в Госдуме

Депутаты хотят привлечь к ответственности догхантеров

02 ноября 2024, 14:25, ИА Амител

Кот / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Кот / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Граждан, которые размещают в интернете призывы к жестокому обращению с животными, могут начать уголовно карать. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов подчеркнул, что во многих соцсетях сейчас активно действуют догхантеры. По его словам, от их деятельности страдают не только бездомные животные, но и домашние питомцы. Также могут пострадать и дети, потому что живодеры разбрасывают яд и на детских площадках.

Депутат заявил, что обсуждаемая тема требует ужесточения, и в отношении догхантеров нужно действовать так же, как в отношении треш-стримеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который определяет публичную демонстрацию преступления во время стрима отягчающим обстоятельством. Усилена уголовная ответственность за совершение противоправных деяний, наиболее часто встречающихся у треш-стримеров: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, истязание, угроза убийством, похищение человека и другие преступления.

Россия Законопроекты животные

Комментарии 11

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Гость

14:52:16 02-11-2024

А за жесткое отношение к людям? Поощрять?

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Гость из будущего

17:02:40 02-11-2024

Гость (14:52:16 02-11-2024) А за жесткое отношение к людям? Поощрять? ...
Первый канал давно смотрели?

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Гость

20:34:16 02-11-2024

Гость из будущего (17:02:40 02-11-2024) Первый канал давно смотрели? ...
Да ты понимаешь, ТВ смотрю крайне редко. А вот местные ресурсы читаю иногда. И когда пользователь с ником Читатель на соседнем ресурсе призывет вместо собак травить детей, это как-то вырубает. И даже не то, что местный дурачок ляпнул что-то, что постоянно ляпает, а то, что жители его поддерживают. И власти бездействуют.

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Гость

17:53:02 02-11-2024

Гость (14:52:16 02-11-2024) А за жесткое отношение к людям? Поощрять? ... В рамках декриминализации людей можно избивать, это нынче не уголовно наказуемо, это не жестокость((( А про шавок слово против нельзя!

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гость

15:11:21 02-11-2024

Хоть что то дельное предложили, про людей тоже надо, как выше написали.

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Гость

19:38:55 02-11-2024

Капец моему коту "Пыне" пришёл, за истребление мышек и крысок?

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Гость

20:21:06 02-11-2024

неужели депутаты что то дельное предложили, наконец-то, СМИ тоже не мешало бы привлечь за публикацию призывов к жестокому обращению

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Олег

21:21:08 02-11-2024

Сухой закон, животные, грудное вскармливание, захоронение Ленина - так до золота партии докатимся

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Гость

21:22:21 02-11-2024

Бессильные сбросить ярмо упырей,
Рабы себя тешат убийством зверей...

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Гость

08:49:28 03-11-2024

Гость (21:22:21 02-11-2024) Бессильные сбросить ярмо упырей,Рабы себя тешат убийство...
Утром в траспорте одни деграданты с кривыми от алко рожами. И плодят себе подобных.

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Гость

15:05:40 03-11-2024

Смотря кого считать животными.

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