Уголовно карать за призывы к жесткости с животными предложили в Госдуме

Депутаты хотят привлечь к ответственности догхантеров

02 ноября 2024, 14:25, ИА Амител

Кот / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Граждан, которые размещают в интернете призывы к жестокому обращению с животными, могут начать уголовно карать. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов подчеркнул, что во многих соцсетях сейчас активно действуют догхантеры. По его словам, от их деятельности страдают не только бездомные животные, но и домашние питомцы. Также могут пострадать и дети, потому что живодеры разбрасывают яд и на детских площадках.

Депутат заявил, что обсуждаемая тема требует ужесточения, и в отношении догхантеров нужно действовать так же, как в отношении треш-стримеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который определяет публичную демонстрацию преступления во время стрима отягчающим обстоятельством. Усилена уголовная ответственность за совершение противоправных деяний, наиболее часто встречающихся у треш-стримеров: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, истязание, угроза убийством, похищение человека и другие преступления.