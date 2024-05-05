TikTоk удалил больше тысячи материалов, запрещенных в России

На компанию наложили штрафы на сумму 15,1 миллиона рублей

05 мая 2024, 20:30, ИА Амител

Человек со смартфоном / Фото: pxhere.com/ru/photo/1068140

Роскомнадзор сообщил, что за последнее время из TikTok удалили больше тысячи материалов, запрещенных в России. Об этом сообщает "Интерфакс".

В Роскомнадзоре рассказали о работе с TikTok. В 2023 году администрация соцсети удалила 659 материалов, содержащих противоправную информацию, а также 80 материалов с детской порнографией и контентом, призывающим к суициду и употреблению наркотиков.

В 2024 году эти показатели составили 211 и 102 соответственно.

Также в ведомстве напомнили, что наложили на компанию штрафы на сумму 15,1 миллиона рублей.

Ранее депутат Султан Хамзаев предложил запретить TikTok в России.