Тимати призвал "вернуть в семью" основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук
Он поддержал Владислава Бакальчука
29 июля 2024, 22:05, ИА Амител
Рэпер Тимати вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым поддержал Владислава Бакальчука, призвав "вернуть в семью" основательницу маркетплейса Wildberries Татьяну Бакальчук. Заявление музыканта, которое он сделал в социальных сетях, опубликовал РБК.
Музыкант считает, что весь скандал вокруг маркетплейса возник из-за того, что посторонние люди "влезли в чужую семью" и пытаются "отжать" бизнес. Он заявил, что поддерживает Владислава и хочет обратиться к третьим лицам, которые участвуют в "рейдерском захвате".
"Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью", – заявил он.
Напомним, что реструктуризация Wildberries, о которой стало известно в этом году, включает в себя слияние с рекламным оператором Russ. 23 июля в процесс вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров – он считает, что это "рейдерский захват". По его словам, Татьяна ушла из дома и связалась с "непонятной компанией", которая уводит активы. Бакальчук же ответила, что это "не захват, это развод", заявив, что действительно прекращает брак со своим супругом.
22:13:58 29-07-2024
Конкретно - кто отжимает? Имена фамилии пароли явки? 😆
22:33:25 29-07-2024
Как он может вернуть бурятку в семью, когда ей стеклянные бусы подарили???
23:24:52 29-07-2024
Ниче не понял.
Это про бизнес или про бабье?
Как там у классика: семейки и стринги, лед и пламя не столь различны меж собой...
11:57:29 30-07-2024
Musik (23:24:52 29-07-2024) Ниче не понял. Это про бизнес или про бабье? Как там... Фамилию классика про стринги, пожалуйста
02:15:44 30-07-2024
Тимати- юрист. Ознакомился и призывает вернуть жену в семью. Ещё не мешало бы выпороть на конюшне, возжами. А что там она говорит, так глупая баба же, связалась непонятно с кем и мужа бросила. Не скрепно это. Хотя...
02:35:27 30-07-2024
Существо гибридноое, австралопитепитек на каблуках, пипиской не дорос до взрослых разговоров. Не троньте свободную корейскую бабу - чего хочет то и делает.
08:17:40 30-07-2024
Разум Татьяны подсказал ей, что скоро настанут такие времена, когда ее империя превратится пыль и надо действовать, чтобы осталось что то на Черный день.
09:31:00 30-07-2024
Гость (08:17:40 30-07-2024) Разум Татьяны подсказал ей, что скоро настанут такие времена... это откуда такие выводы, если не секрет?
стабилизация будут, схлопывание не намечается.
нормуль, обычная конкурентность.
10:02:00 30-07-2024
Мусик (09:31:00 30-07-2024) это откуда такие выводы, если не секрет?стабилизация буд... Мусик, веришь президенту - верь ему и телевизору.
11:21:05 30-07-2024
Гость (10:02:00 30-07-2024) Мусик, веришь президенту - верь ему и телевизору.... верить себе-то можно только изредка.
09:10:16 30-07-2024
И как это должно работать? Ей принадлежит 99% бизнеса, он предлагает как в старые добрые времена сделать так, что все имущество принадлежит мужу, и точка? Отобрать у нее все и отдать муженьку, у которого так-то 1%? Можно еще на цепь посадить, ага. Срочно, срочно надо переписать Конституцию и законы.
09:25:04 30-07-2024
Гость (09:10:16 30-07-2024) И как это должно работать? Ей принадлежит 99% бизнеса, он пр... Не важно какие у кого доли были формально, важно что после развода это считается совместно нажитым имуществом, и должно делиться пополам 50/50. А дальше пошли уже юридические ньюансы и тонкости для суда. Это пусть у них юристы занимаются. Просто это показательный процесс и я сделал для себя выводы: 1 - в России вести частный бизнес до какого-то размера можно, потом начнутся проблемы со стороны государства, 2 - в случае вайдбериз видно, что для соблюдения уже формальных законов нужен административный ресурс, 3 - владелицу вайдебиза тупо пробили на женский инстинкт и отожмут, а потом кинут, а муж пытается спасти хоть что-то, 4 - общество опять ничего не поняло, потому что гражданского общества у нас как не было так и нет , поэтому так и живем..
09:40:07 30-07-2024
Гость (09:25:04 30-07-2024) Не важно какие у кого доли были формально, важно что после р... Насчет того, кто там кого пытается развести, большой вопрос. И даже если это совместно нажитое имущество, что не факт - то пущай делят, а не вот это вот "надо вернуть в семью". Поменяйте местами жену и мужа - если бы он хотел развода, то явно таких воплей бы не было) Ну и да, ежу понятно, что у дамы такие покровители, что, похоже, даже Кадыров пролетит как фанера над Парижем.
10:31:32 30-07-2024
РСПехи набежали!))))
11:15:30 30-07-2024
"всё заработала она", "ей принадлежит 99% бизнеса"... омг. вы все свечку держали и документы подписанные видели и анализировали? господа-хорошие... хватит))
11:51:49 30-07-2024
Гость (11:15:30 30-07-2024) "всё заработала она", "ей принадлежит 99% бизнеса"... омг. в... Если там все в порядке, то с какой целью муж поднял такую бучу и побежал к Кадырову, Тимати, хрену с горы? Ай-ай-ай, жена уходит, спасите-помогите. Ну и разводился бы цивилизованно, без шумихи и воплей.
14:38:20 30-07-2024
Гость (12:29:58 30-07-2024) Плюсую. Обычно, повторюсь, это бабское поведение. Но тут по ... Вам показывают шоу, а вы и рады... Ну продолжайте-с...