Тимати призвал "вернуть в семью" основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук

Он поддержал Владислава Бакальчука

29 июля 2024, 22:05, ИА Амител

Рэпер Тимати / Соцсети музыканта

Рэпер Тимати вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым поддержал Владислава Бакальчука, призвав "вернуть в семью" основательницу маркетплейса Wildberries Татьяну Бакальчук. Заявление музыканта, которое он сделал в социальных сетях, опубликовал РБК.

Музыкант считает, что весь скандал вокруг маркетплейса возник из-за того, что посторонние люди "влезли в чужую семью" и пытаются "отжать" бизнес. Он заявил, что поддерживает Владислава и хочет обратиться к третьим лицам, которые участвуют в "рейдерском захвате".

"Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью", – заявил он.

Напомним, что реструктуризация Wildberries, о которой стало известно в этом году, включает в себя слияние с рекламным оператором Russ. 23 июля в процесс вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров – он считает, что это "рейдерский захват". По его словам, Татьяна ушла из дома и связалась с "непонятной компанией", которая уводит активы. Бакальчук же ответила, что это "не захват, это развод", заявив, что действительно прекращает брак со своим супругом.