В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг объединения Wildberries и группы Russ

Песков подчеркнул, что это вне компетенции властей

24 июля 2024, 18:30, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ. Как сообщает ТАСС, он указал, что Кремль не может каким-либо образом вмешиваться в семейные отношения или бизнес.

Песков отметил, что ранее в распоряжение СМИ уже попадало письмо в адрес главы государства с просьбой поддержать слияние. Представитель Кремля отметил, что это корпоративные действия, а проект можно лишь поддержать. При этом власти не являются исполнителями и не могут вмешиваться.

"Потому это тема вне нашей компетенции", – заключил Песков.

Напомним, что компания, которой владели Татьяна и Владислав Бакальчук, сливается с рекламным оператором Russ. 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее "рейдерским захватом". По его словам, Татьяна ушла из дома и связалась с "непонятной компанией", которая уводит активы. Бакальчук же в ответ заявила, что это "не захват, это развод", заявив, что действительно прекращает брак со своим супругом.