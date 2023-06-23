Тимофеев день. Почему 23 июня нельзя заглядывать в чужие окна?
В этот день нельзя заглядывать в чужие окна и нужно ходить в баню. И все это неспроста
23 июня 2023, 06:15, Анастасия Бичакова
Народный праздник Тимофеев день отмечают в России 23 июня. В эту дату Православная церковь чтит память священномученика Тимофея, жившего в IV веке и служившего епископом в Пруссе. Он был чудотворцем и проповедовал веру.
С какими традициями, запретами и приметами связан Тимофеев день – в материале amic.ru.
Что обязательно нужно сделать 23 июня?
В Тимофеев день следует присматривать за родными и друзьями, чтобы с ними не приключилось никаких неприятностей, были убеждены славяне.
В этот праздник принято звать к себе гостей. Считается, что это приносит в дом удачу и достаток.
Люди, жившие на Руси, 23 июня также обязательно ходили в баню, чтобы смыть с себя весь негатив.
Что нельзя делать в Тимофеев день?
В Тимофеев день нельзя находиться дома в одиночестве, считали наши предки. По поверьям, в будущем это может привести к неудачам и конфликтах с людьми.
Также 23 июня не следует быть жадным. Это тоже сулит одни неприятности.
Кроме того, в Тимофеев день на Руси строго-настрого запрещалось заглядывать в чужие окна. В противном случае есть риск накликать на себя ответ за ошибки других людей.
Народные приметы 23 июня
- Пауки попрятались 23 июня – значит, погода скоро изменится.
- Солнечно в Тимофеев день – к непогоде.
- Муравьев не видно 23 июня – тоже к ненастью.
- Стая ворон летит из леса – будет пожар.
10:37:05 23-06-2023
Почему 23 июня нельзя заглядывать в чужие окна? ***А что, в другие дни можно? Нет риска получит в дыню, и вообще, в другой день это не считается хамством?