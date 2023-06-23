В Тимофеев день следует присматривать за родными и друзьями, чтобы с ними не приключилось никаких неприятностей, были убеждены славяне.

В этот праздник принято звать к себе гостей. Считается, что это приносит в дом удачу и достаток.

Люди, жившие на Руси, 23 июня также обязательно ходили в баню, чтобы смыть с себя весь негатив.