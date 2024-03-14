"Тинькофф" планирует созвать собрание акционеров по поводу покупки Росбанка

Такой шаг усилит позиции "ТКС холдинг" на финансовом рынке, отметили в банке

14 марта 2024, 20:35, ИА Амител

Логотип банка "Тинькофф" / Фото: tinkoff.ru

"ТКС холдинг" планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу на внеочередном собрании акционеров. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в материалах группы со ссылкой на председателя совета директоров группы "Тинькофф" Алексея Малиновского.

В сообщении поясняют, что такой шаг усилит позиции "ТКС холдинг" на финансовом рынке. Вопрос вынесут на внеочередное собрание акционеров. В качестве основного источника финансирования сделки "ТКС холдинг" планирует использовать допэмиссию своих акций.

Как отметил Малиновский, после объединения группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля. Также "ТКС холдинг" сможет войти в пятерку участников банковского рынка по общему капиталу.