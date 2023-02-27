Тишины хочу. Пять причин отдохнуть в купольной деревне в Горном Алтае

Куда отправиться за яркими впечатлениями, красотой и уединением

27 февраля 2023, 10:00, ИА Амител

Купольный отель "Тишина Алтая" / Фото: "Тишина Алтая"

Природа Горного Алтая привлекает своей красотой в любое время года. Отдых в горах – это время особой романтики и таинственности. Это место силы, вдохновения и душевного покоя. Особенно приятно отдыхать в живописном месте и в красивых домиках. Сейчас, пожалуй, самый модный тренд – купольные домики. "Тишина Алтая" – купольная деревня (отель), расположенная на Телецком озере. Здесь всегда гостеприимно встречают отдыхающих. Такое уютное место стоит посетить каждому, и вот пять причин почему:

Близость к природе

Это место, в котором посреди нетронутой природы находится современная стильная база отдыха. В большие панорамные окна купольного отеля заглядывают горы. Вы словно оказываетесь в другой реальности. Наблюдаете рассветы и закаты, просыпаетесь среди зимней сказки, любуясь заснеженным хвойным лесом. А засыпаете, считая звёзды на небе. Представьте ваш неспешный завтрак с отличным видом из окна. Кстати, завтраки включены в стоимость проживания. Атмосфера этого места даёт возможность отдохнуть и перезагрузиться. Чистый горный воздух, вода из собственной скважины укрепят иммунитет городского жителя. Именно такой перезагрузки, как правило, требует наш истощённый организм ближе к весне.

Красиво и необычно

Круглые домики-сферы позволяют отдохнуть от привычных наскучивших стен домов и квартир. Необычно снаружи и очень уютно внутри. Трескучий камин, панорамные окна в пол создают особую атмосферу. Архитектура купольной деревни подарит вам яркие эмоции и ощущение сказки.

Уединённость

Здесь действительно тихо. Глэмпинг находится в отдалении от туристических троп, в лесу. На территории всего девять домов-сфер. Расстояние между домиками позволяет всем отдыхающим чувствовать себя комфортно, не стесняя себя и не мешая другим. Здесь вас никто не побеспокоит. Отдыхайте душой наедине с собой, своими мыслями или в кругу лишь только вашей компании. Слушайте пение птиц, дышите свежим горным воздухом, любуйтесь пихтами и кедрами. Вечером можно разжечь костёр в очаге, заварить душистый чай, а можно приготовить вкусный ужин на мангале или в казане.

Досуг

Отдыхайте так, как душа просит. На Телецком есть все возможности для активного отдыха: горнолыжный комплекс, экскурсии, кони, рыбалка, снегоходы и т.п. Для тех, кто хочет замедлиться, – неспешные прогулки, новая баня с купелью, казан, мангал, тихие вечера у живого огня, ленивые завтраки. В шаговой доступности Телецкое озеро. Прогуливаясь по его берегу, можно устроить романтическое свидание для влюблённых пар и молодожёнов. Кстати, молодожёнам купольный отель "Тишина Алтая" предоставляет скидку.

Акции и скидки

Команда "Тишины Алтая" постоянно придумывает интересные акции для своих гостей. Например, сейчас таких сразу четыре:

раннее бронирование (акция действует до 1 апреля 2023 года);

скидка для молодожёнов – 20% на проживание (акция без ограничения срока действия);

скидка для именинников – 20% на проживание (акция без ограничения срока действия);

"Девичник": с 1 по 31 марта включительно 2023 года при бронировании от двух куполов вы получаете скидку 20% на проживание на любое количество суток. Подробности акций узнавайте по телефону +7 929 929 18 81 или на сайте.

Отдых в "Тишине Алтая" подойдёт для семей с детьми, для пар и для компаний. Детям очень нравятся круглые домики и лесная жизнь, влюблённым – особенная романтическая обстановка куполов с камином. Компании оценили большой двухэтажный дом-сферу с отдельными комнатами, просторную парную в бане, возможность заказать что-то особенное на ужин и провести время вместе в купольном кафе у камина. В такое место обязательно хочется возвращаться вновь и вновь. Потому что ещё во время отдыха складывается ощущение "своего" родного места. Места, где тебе всегда рады, всегда ждут. Доброжелательный персонал, растопленный горячий камин в куполе и вкусный ужин.

















Купольный отель "Тишина Алтая" / Фото: "Тишина Алтая"

Купольная деревня "Тишина Алтая"

Республика Алтай, Турочакский район, село Артыбаш, улица Змеиная, 2

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