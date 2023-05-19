То жара, то ночные заморозки. Какая погода будет в Алтайском крае с 20 по 27 мая?

23 и 24 мая в регионе будет стоять жара, а с 25-го опять придёт похолодание

19 мая 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

20 и 21 мая, а также почти всю следующую неделю в Алтайском крае будет стоять тёплая и преимущественно без осадков погода. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в воскресенье местами по югу, а в понедельник – в восточных районах. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 20 мая местами в восточных районах сохранится вероятность заморозков до -3°С, а в предгорьях в ночь на 21 мая – до -2°С. Но на большей части края в эти даты столбики термометров уже покажут +3...+8°С. В дневные часы в выходные воздух прогреется до +19...+24°С", – рассказала синоптик.

В ночь на 22 мая ночью будет от +4 до +9°С, днём – от +20 до +25°С. Ночи на вторник и среду будут ещё более тёплыми: от +6 до +11°С, а днём синоптики прогнозируют +21...+27°С.

"В ночь на 25 и 26 мая с прохождением холодного фронта и вторжением холодных воздушных масс арктического происхождения вновь ожидается понижение температуры до -2°С. Заморозки наиболее вероятны в восточных и северо-восточных районах, но они могут местами затронуть и Барнаул. Днём температура воздуха составит +13...+18°С", – сообщила предварительный прогноз Сырых.

В следующие выходные Алтайский край вновь окажется в тёплом секторе очередного циклона, с которым температура воздуха поднимется до летних значений.