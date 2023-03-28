В ТВК "Республика" вы обязательно найдёте тот самый диван

28 марта 2023, 12:23, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrLgNqML

Диван от "Ардони" / Фото: ТВК "Республика"

Укутаться в плед и наслаждаться чаем в окружении родных, обниматься под романтичный фильм или читать книжку с любимым котом на коленях. Именно такие моменты наполняют душу теплом, сердце любовью, а жизнь смыслом. А за создание комфорта и уюта в доме отвечает мягкая мебель: удобная, функциональная, надёжная, а главное – качественная. В Барнауле найти новый диван, отвечающий всем потребностям и желаниям, ещё и по привлекательной цене, можно в ТВК "Республика". Лично убедиться в этом, оценить дизайн и фактуру тканей, посидеть и полежать отправилась ведущая программ "Удачный час" и "Любимый дом" на "Радио Дача" Дарья Некрасова.

Форма, стиль, обивка и наполнитель – при выборе самой мягкой точки вашего дома важно всё. Но как понять, на что в первую очередь обратить внимание? И словом, и делом всегда помогут специалисты салона мягкой мебели ARDONI. Они точно знают, что предложить, учитывая ваши потребности и стилевое решение дома – это может быть модерн или классика, диваны хай-тек или лофт.

Идеальное решение для нестандартных помещений – это модульные системы. Модули могут быть разные по размерам и формам. Их можно использовать по отдельности или составлять в полноценный большой диван. Выбирая такую модель, вы получаете возможность самостоятельно определить идеальную комплектацию вашего дивана с учётом размеров и форм помещения.

Выбрать модульный, уютный, стильный, надёжный и качественный диван вы можете в салоне мягкой мебели ARDONI в ТВК "Республика" на пр. Космонавтов, 6Г.

ТВК "Республика" (ООО "Республика Ермак")

Барнаул, проспект Космонавтов, 6г

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