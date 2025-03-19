"Точки притяжения". Почему в Барнауле все чаще строят премиум-жилье и как оно меняет город
Элитные комплексы остаются востребованными десятки лет после сдачи
19 марта 2025, 12:12, ИА Амител
Инвестиционная привлекательность российской недвижимости, как показала аналитика, по-прежнему высока (несмотря на стремительный рост цен). Около 60% жителей, по информации "Дом.рф", считают покупку квартир и домов более выгодной, чем банковские вклады, вложения в драгоценные металлы, автомобили. Однако эксперты подчеркивают: не вся недвижимость инвестиционно ликвидна и способна "отбить" вложенные средства. Барнаульские риелторы добавляют: некоторые строящиеся дома не соответствуют заявленному классу, однако покупателей не проведешь, и они сразу видят несоответствия. Почему интерес к дорогим квартирам вырос и чем отличаются "истинно премиальные" комплексы – в материале amic.ru.
Рождение тенденции
Сейчас в Барнауле, по информации "Дом.рф", возводят 88 новостроек, из них всего около десяти относятся к классу "бизнес" и "элит". Риелторы говорят: центр города вновь (как это было несколько лет назад) начали застраивать студиями и другими малогабаритными квартирами. Однако краевой столице это "не добавляет преимущества", считает руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин.
Кроме того, сейчас запросы покупателей к качеству жилья выросли: они все чаще выбирают проекты не только по статусу локации, но и по характеристикам качества, включая транспортную доступность и уровень сервиса.
"Сегодня обычная семья имеет много вещей: и лыжи, и сноуборды, и коляски. Для этого требуются места для хранения, а не два квадратных метра, где невозможно ничего разместить. Поэтому покупатели не хотят идти в малогабаритный сегмент, и интерес смещается в сторону просторного жилья", – заявил эксперт на круглом столе по развитию отрасли.
Но не только семьи, но и инвесторы чаще интересуются дорогими квартирами. Зампредседателя АКЗС по строительству Ксения Белоусова также на круглом столе подчеркнула: количество объектов выше уровня "эконом" в городе можно пересчитать по пальцам. И инвесторы это видят. Она отметила: в крупных российских городах рынок премиальных проектов стремительно растет, что подтверждает высокий спрос на объекты.
Например, международная сеть агентств Barnes приводит статистику по рынку элитной недвижимости Москвы: застройщики продолжают активно выводить новые дорогие проекты. Так, в ноябре 2024 года на первичном элитном рынке экспонировалось от 2,9 тыс. до свыше 4 тыс. лотов, что на 27–30% превысило показатель 2023 года. Рост сегмента делюкс (речь о строящихся комплексах) увеличился более чем вдвое за последние три года, премиум-класса – на 61%.
Умные дома
Премиальные комплексы, которые возводят в Барнауле и других городах страны, на долгие годы становятся градостроительными "опорами", спрос на квартиры в домах стабильно высокий, а стоимость квадратного метра в них ежегодно растет.
Но чтобы быть востребованными, проект должен иметь точки притяжения, отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев. Это могут быть общественные и спортивные зоны, комфортный двор, а также wellness-подход. Это пространства, которое ставят в приоритет физическое, психическое и социальное благополучие, а также здоровье и общее состояние жителя дома.
"В Барнауле элитные проекты периодически появляются, и они долгоиграющие, в моде 10-15 лет. У таких объектов должна быть премиальная локация – обязательно центр город, грамотное наполнение: интересные планировки, эксклюзивные лобби с дорогой отделкой, небольшое количество квартир, подземный паркинг. Также для элитного класса важны и соседи по ЖК. Если застройщик попадает в интересы, проект "стреляет", – говорит эксперт.
Заметным премиальным проектом, который стартовал в Барнауле, – стал "Сахаров Парк", где представлены и wellness-технологии, и эксклюзивное наполнение. Застройщик сообщил amic.ru, что ежеквартальный рост цен на резиденции составит 5%.
"Рынок премиальной недвижимости не очень емкий, и ставить на поток элитные квартиры нет никакого смысла. Но новые объекты, новые точки развития и притяжения для состоятельных граждан должны появляться", – резюмирует Константин Никитеев.
12:36:59 19-03-2025
Ситуация на рынке недвижимости, прямо скажем, складывается не очень хорошая с тенденцией к резкому ухудшению. А банкиры, девелоперы и зависимые риелторы никак не могут забыть "золотые" для них времена массового обмана населения в пирамиде "лёгких" кредитных денег, которые рано или поздно придётся отрабатывать или терять всё.
Почему же сейчас, в наступающие трудные времена, банкирам, девелоперам и риелторам не сменить пластинку для своего же спасения? Почему не изменить риторику? Давно нужно отказаться от Ылитного жилья, вызывающего тошноту и начать рекламировать и строить ВОСТРЕБОВАННОЕ на рынке жильё. Оно должно быть низкоэтажным, 2-5 этажей, с малым количеством соседей, хорошей шумоизоляцией, с нормальными дворами, в которые можно заехать и поставить автомобиль, с детскими площадками, зелёными зонами, наличием близлежащих школ, детсадов и иной необходимой инфраструктуры. Ылитные гетто-человейники больше не нужны!
12:44:57 19-03-2025
Соглашуся 100 проц.
13:22:30 19-03-2025
из ылитного там только ценник за квм.
худо-бедно этому критерию отвечают еще дома Тумбарцева, по левую руку из города. как бы все.
хотите обогащать банки, застройщиков и риелторов - покупайте.
12:36:23 26-03-2025
Гость (13:22:30 19-03-2025) из ылитного там только ценник за квм.худо-бедно этому кр... Эта та же компания строит, только руководитель не Тумбарцев уже
15:12:56 19-03-2025
у элитной недвижимости есть один важный критерий- элитное соседство, а не вид из окон на сарайки во дворах разваливающихся двухэтажек.
23:36:52 19-03-2025
В элитных жк живут не элитные жильцы, сколько всяких уродцев с обвисшим брюхом как свиньи себя ведут, и бухают и шумят, что на потоке такого слышно не было в былые годы. 1-2 таких успешного короля жизни на подъезд и дом уже не отличить от хруща по звукам вечером и ночью, и ведь по роже уже не дашь, придется связями меряться потом. Пока в доме не будет дежурить чоп, вместо бабуськи-вахтерши, то порядка и не будет и цена 5 копеек элитному жк, приличных домов с чоп на вахте в Барнауле по пальцам пересчитать, учитывайте это, если соберетесь покупать "элитку" местного разлива.
07:28:43 20-03-2025
Дмитрий (23:36:52 19-03-2025) В элитных жк живут не элитные жильцы, сколько всяких уродцев... А чо сразу ЧОП? Переезжай в элитку на канатном, там тебе охрану в разы лучше обеспечат и ни попоек, ни пьяных рож, ни песен до утра. Ну если только в строю.
07:02:29 20-03-2025
потому что хозяевам торговых центров коих у нас больше чем в москве на душу населения жить видимо негде.
07:20:59 20-03-2025
Рассуждения про элитное жилье у местной аудитории на уровне младшей школы.
14:15:02 20-03-2025
Сказки Венского леса про элитное жильё в городе Барнауле!) Первое, всего 30% парковочных от количества квартир в комплексе! То есть первые кто купил или близкие к застройщику лица Вообще под чистую скупят все парковочные места и будут сдавать жильцам по 10000-15000 рублей как это сейчас пытаються делать в комплексе Две Эпохи - дома стоят окна в окна, а называется элитный комплекс! Для инвестора такой подход нормальный скупил парковочные места и кайфуй!) Очень радуют объявления от продавцов элитного жилья от элитных агенств и элитных риэлторов. Типа - квартира в комплексе повышенной комфортности, тёплая парковка подземная!!! Но квартира не продаётся вместе с парковкой, Вы наверное сами сможете её купить дополнительно - этого в объявлении нет! Но это подразумеваеться двигателем торговли!) ...я понимаю в комфортном жилье и оплата должна быть за всё дороже! Но создайте условия для покупки, а не разводите на стадии застройки! Это всех касается - градостроительного совета всё одобряющего! Застройщика всё обещающего! Экпертов продажников всё рекламирующих! ...а в итоге суть заработать побольше, выполнить обещаний поменьше! Особенно мне нравятся предложения на первичном рынке начать ремонт с шумоизоляция - получаеться купил полуконструстор и начинаешь гамырить кто на что учился!)
12:14:23 26-03-2025
К цифрам: количество квартир 210, количество парковок 273. Вуаля
12:29:10 26-03-2025
Очень красивый комплекс, отлично, что парковочных мест больше, чем квартир) Да, было бы классно если бы квартира продавалась вместе с паркингом) Цены конечно высокие, наверное за это и сервис будет достойный, вплоть до уборки квартир и выгула собак....