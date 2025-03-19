"Точки притяжения". Почему в Барнауле все чаще строят премиум-жилье и как оно меняет город

Элитные комплексы остаются востребованными десятки лет после сдачи

19 марта 2025, 12:12, ИА Амител

Проект объекта на площади Сахарова / Фото предоставлено застройщиком

Инвестиционная привлекательность российской недвижимости, как показала аналитика, по-прежнему высока (несмотря на стремительный рост цен). Около 60% жителей, по информации "Дом.рф", считают покупку квартир и домов более выгодной, чем банковские вклады, вложения в драгоценные металлы, автомобили. Однако эксперты подчеркивают: не вся недвижимость инвестиционно ликвидна и способна "отбить" вложенные средства. Барнаульские риелторы добавляют: некоторые строящиеся дома не соответствуют заявленному классу, однако покупателей не проведешь, и они сразу видят несоответствия. Почему интерес к дорогим квартирам вырос и чем отличаются "истинно премиальные" комплексы – в материале amic.ru.

Рождение тенденции

Сейчас в Барнауле, по информации "Дом.рф", возводят 88 новостроек, из них всего около десяти относятся к классу "бизнес" и "элит". Риелторы говорят: центр города вновь (как это было несколько лет назад) начали застраивать студиями и другими малогабаритными квартирами. Однако краевой столице это "не добавляет преимущества", считает руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин.

Кроме того, сейчас запросы покупателей к качеству жилья выросли: они все чаще выбирают проекты не только по статусу локации, но и по характеристикам качества, включая транспортную доступность и уровень сервиса.

"Сегодня обычная семья имеет много вещей: и лыжи, и сноуборды, и коляски. Для этого требуются места для хранения, а не два квадратных метра, где невозможно ничего разместить. Поэтому покупатели не хотят идти в малогабаритный сегмент, и интерес смещается в сторону просторного жилья", – заявил эксперт на круглом столе по развитию отрасли.

Но не только семьи, но и инвесторы чаще интересуются дорогими квартирами. Зампредседателя АКЗС по строительству Ксения Белоусова также на круглом столе подчеркнула: количество объектов выше уровня "эконом" в городе можно пересчитать по пальцам. И инвесторы это видят. Она отметила: в крупных российских городах рынок премиальных проектов стремительно растет, что подтверждает высокий спрос на объекты.

Например, международная сеть агентств Barnes приводит статистику по рынку элитной недвижимости Москвы: застройщики продолжают активно выводить новые дорогие проекты. Так, в ноябре 2024 года на первичном элитном рынке экспонировалось от 2,9 тыс. до свыше 4 тыс. лотов, что на 27–30% превысило показатель 2023 года. Рост сегмента делюкс (речь о строящихся комплексах) увеличился более чем вдвое за последние три года, премиум-класса – на 61%.

Умные дома

Премиальные комплексы, которые возводят в Барнауле и других городах страны, на долгие годы становятся градостроительными "опорами", спрос на квартиры в домах стабильно высокий, а стоимость квадратного метра в них ежегодно растет.

Но чтобы быть востребованными, проект должен иметь точки притяжения, отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев. Это могут быть общественные и спортивные зоны, комфортный двор, а также wellness-подход. Это пространства, которое ставят в приоритет физическое, психическое и социальное благополучие, а также здоровье и общее состояние жителя дома.

"В Барнауле элитные проекты периодически появляются, и они долгоиграющие, в моде 10-15 лет. У таких объектов должна быть премиальная локация – обязательно центр город, грамотное наполнение: интересные планировки, эксклюзивные лобби с дорогой отделкой, небольшое количество квартир, подземный паркинг. Также для элитного класса важны и соседи по ЖК. Если застройщик попадает в интересы, проект "стреляет", – говорит эксперт.

Заметным премиальным проектом, который стартовал в Барнауле, – стал "Сахаров Парк", где представлены и wellness-технологии, и эксклюзивное наполнение. Застройщик сообщил amic.ru, что ежеквартальный рост цен на резиденции составит 5%.

"Рынок премиальной недвижимости не очень емкий, и ставить на поток элитные квартиры нет никакого смысла. Но новые объекты, новые точки развития и притяжения для состоятельных граждан должны появляться", – резюмирует Константин Никитеев.