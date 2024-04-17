Токаев назвал нагнетание истерии вокруг русского языка глупостью
Он призвал людей оставаться "спокойными, толерантными, в конце концов, умными"
17 апреля 2024, 06:42, ИА Амител
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает глупостью нагнетание истерии вокруг использования русского языка. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время встречи с жителями пострадавших от паводка регионов.
"Русский язык, согласно Конституции, используется наравне с государственным языком, выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет, как удобно, так и надо говорить", – заявил он.
По словам Токаева, современная молодежь Казахстана владеет и русским, и казахским языком, и другими, вроде английского. Глава республики отметил, что "это хорошо". Нагнетание "истерии вокруг языка" он считает глупым и призвал людей оставаться "спокойными, толерантными, в конце концов, умными".
10:24:36 17-04-2024
Че болтать-то? Цена его словам - грош в базарный день. Вот пусть делом докажет, что это не пустой треп!
10:34:28 17-04-2024
Если за спиной стоит товарищ Си, то можно не опасться из вне.
11:34:37 17-04-2024
Нет нацизму
13:10:28 17-04-2024
Глупость с его стороны, если не сказать больше больше. Он думает, что хитрее всех, что русские в Казахстане являются его заложниками. Только вот история, которую преподают в Казахстане простому казаху объясняет, что причиной всех его бед является Россия, которая колонизировала и угнетала гордый (как птичка ОрЁль) и независимый казахский народ. Думаю, что даже Путин второй раз этого бая спасать не будет.