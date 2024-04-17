Токаев назвал нагнетание истерии вокруг русского языка глупостью

Он призвал людей оставаться "спокойными, толерантными, в конце концов, умными"

17 апреля 2024, 06:42, ИА Амител

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает глупостью нагнетание истерии вокруг использования русского языка. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время встречи с жителями пострадавших от паводка регионов.

"Русский язык, согласно Конституции, используется наравне с государственным языком, выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет, как удобно, так и надо говорить", – заявил он.

По словам Токаева, современная молодежь Казахстана владеет и русским, и казахским языком, и другими, вроде английского. Глава республики отметил, что "это хорошо". Нагнетание "истерии вокруг языка" он считает глупым и призвал людей оставаться "спокойными, толерантными, в конце концов, умными".