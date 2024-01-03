Токаев заявил, что с Луны видна невозможность решать проблемы в мире без России
Он также отметил, что президентские выборы в России будут иметь большое международное значение
03 января 2024, 15:00, ИА Амител
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о важности России в мире, сообщает RT со ссылкой на опубликованное в газете Egemen Qazaqstan интервью.
Токаев подчеркнул, что сегодня весь мир учитывает позицию России.
"Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства. Это ясно с Луны", – указал он.
Глава Казахстана также отметил, что президентские выборы в России будут иметь большое международное значение.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России.
15:06:35 03-01-2024
Вспоминается фрагмент выступления Токаева на форуме в Питере: «Можно не иметь ядерного оружия, но привлекать инвестиции в свою страну, развивать отношения со всеми государствами». Путин подал реплику: «Саддам Хусейн тоже так думал».
09:33:24 04-01-2024
Гость (15:06:35 03-01-2024) Вспоминается фрагмент выступления Токаева на форуме в Питер... Не поленилась и посмотрела таки это выступление - вы просто фантазёр и вам видимо поверили.Не было такой реплики от В.В.П.
15:12:37 03-01-2024
У европейских политиков и пиндосов мышление как у лунатиков.Сознание у них такое,как отметил один американец Илон Маск.
15:16:00 03-01-2024
Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России Токаев подчеркнул, что сегодня весь мир учитывает позицию России.============ Токаев всю жизнь был дипломатом и прекрасно знает, как дать щедрого леща, и как хвостом этого леща, провести по губам.
18:23:48 03-01-2024
Гость (15:16:00 03-01-2024) Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать санкционный реж... Выпускник МГИМО
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Гость (18:23:48 03-01-2024) Выпускник МГИМО... Матвиенко Валя тоже уроженца Украины