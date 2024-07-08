Токсичные металлы обнаружили в женских тампонах
В числе найденных веществ — кадмий, мышьяк, хром, свинец и ванадий
08 июля 2024, 10:31, ИА Амител
Американские ученые обнаружили повышенное содержание токсичных металлов в гинекологических тампонах популярных брендов. Об этом сообщается в научном журнале Environment International.
Специалисты проанализировали абсорбирующий материал 60 образцов 30 уникальных тампонов, приобретенных в Великобритании, Евросоюзе и США. И хотя концентрация веществ различалась в зависимости от региона, во всех тампонах зафиксировали концентрацию 16 металлов, среди которых кадмий, мышьяк, хром, свинец и ванадий. Причем самой высокой оказалась концентрация свинца – 120 нанограммов на 1 грамм.
Исследователи подчеркивают, что это первая работа, в которой оценивалось содержание металлов в тампонах. Они планируют продолжить изучение вопроса о возможном проникновении этих веществ через вагинальный эпителий в системный кровоток.
Отмечается, что тампоны в зависимости от страны используют от 43 до 86% женщин. За жизнь женщина может использовать более 7400 тампонов.
10:34:40 08-07-2024
вот ведь изучает кто-то... статьи пишет - диагараммы, фоты, анализы...
11:00:40 08-07-2024
Девки поэтому не рожают
11:31:07 08-07-2024
Алексей (11:00:40 08-07-2024) Девки поэтому не рожают... терминаторов должны рожать
14:48:35 08-07-2024
Это ещё использованные не исследовали
01:09:59 09-07-2024
как врач скажу - они в принципе вредны и негигиеничны, ими нельзя пользоваться