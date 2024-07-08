Токсичные металлы обнаружили в женских тампонах

В числе найденных веществ — кадмий, мышьяк, хром, свинец и ванадий

08 июля 2024, 10:31, ИА Амител

Тампоны / Источник фото: unsplash.com

Американские ученые обнаружили повышенное содержание токсичных металлов в гинекологических тампонах популярных брендов. Об этом сообщается в научном журнале Environment International.

Специалисты проанализировали абсорбирующий материал 60 образцов 30 уникальных тампонов, приобретенных в Великобритании, Евросоюзе и США. И хотя концентрация веществ различалась в зависимости от региона, во всех тампонах зафиксировали концентрацию 16 металлов, среди которых кадмий, мышьяк, хром, свинец и ванадий. Причем самой высокой оказалась концентрация свинца – 120 нанограммов на 1 грамм.

Исследователи подчеркивают, что это первая работа, в которой оценивалось содержание металлов в тампонах. Они планируют продолжить изучение вопроса о возможном проникновении этих веществ через вагинальный эпителий в системный кровоток.

Отмечается, что тампоны в зависимости от страны используют от 43 до 86% женщин. За жизнь женщина может использовать более 7400 тампонов.