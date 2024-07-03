В России зарегистрировали препарат для лечения рака простаты

Эффективность лекарства подтверждена всеми клиническими испытаниями

03 июля 2024, 14:45, ИА Амител

Вакцина / Фото: unsplash.com

В России зарегистрировали препарат на основе радия хлорида (223Ra) для лечения пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

Препарат избирательно накапливается в костной ткани, воздействуя на метастатические очаги и минимизируя повреждение здоровых тканей.

В ФМБА подчеркивают, что лекарство зарекомендовало себя как инновационный метод лечения. Его эффективность уже подтверждена, а все доклинические и клинические исследования пройдены на базах ведущих мировых центров.

По своим химическим свойствам радий-223 – это аналог кальция. Он также накапливается в костях, где часто образуются метастазы при разных формах рака, что дает ему образное название "убийца метастазов".