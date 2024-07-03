В России зарегистрировали препарат для лечения рака простаты
Эффективность лекарства подтверждена всеми клиническими испытаниями
03 июля 2024, 14:45, ИА Амител
В России зарегистрировали препарат на основе радия хлорида (223Ra) для лечения пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
Препарат избирательно накапливается в костной ткани, воздействуя на метастатические очаги и минимизируя повреждение здоровых тканей.
В ФМБА подчеркивают, что лекарство зарекомендовало себя как инновационный метод лечения. Его эффективность уже подтверждена, а все доклинические и клинические исследования пройдены на базах ведущих мировых центров.
По своим химическим свойствам радий-223 – это аналог кальция. Он также накапливается в костях, где часто образуются метастазы при разных формах рака, что дает ему образное название "убийца метастазов".
15:01:45 03-07-2024
вот молодцы ФМБА, прорывная тема.
15:13:48 03-07-2024
отличная новость.
15:20:59 03-07-2024
в россии по раку появились обнадеживающие результаты.
и что характерно - радиацией вот стали лечить не глобально весь организм а точечно. хорошо. но вот то что гинзбург по мРНК сказал - это серьезная технологическая заявка на кардинальное решение темы