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В России зарегистрировали препарат для лечения рака простаты

Эффективность лекарства подтверждена всеми клиническими испытаниями

03 июля 2024, 14:45, ИА Амител

Вакцина / Фото: unsplash.com
Вакцина / Фото: unsplash.com

В России зарегистрировали препарат на основе радия хлорида (223Ra) для лечения пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

Препарат избирательно накапливается в костной ткани, воздействуя на метастатические очаги и минимизируя повреждение здоровых тканей. 

В ФМБА подчеркивают, что лекарство зарекомендовало себя как инновационный метод лечения. Его эффективность уже подтверждена, а все доклинические и клинические исследования пройдены на базах ведущих мировых центров.

По своим химическим свойствам радий-223 – это аналог кальция. Он также накапливается в костях, где часто образуются метастазы при разных формах рака, что дает ему образное название "убийца метастазов".

Здоровье медицина Наука

Комментарии 3

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Мусик

15:01:45 03-07-2024

вот молодцы ФМБА, прорывная тема.

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горожанка

15:13:48 03-07-2024

отличная новость.

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Мусик

15:20:59 03-07-2024

в россии по раку появились обнадеживающие результаты.
и что характерно - радиацией вот стали лечить не глобально весь организм а точечно. хорошо. но вот то что гинзбург по мРНК сказал - это серьезная технологическая заявка на кардинальное решение темы

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