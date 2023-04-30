Токсиколог заявил, что у водки нет чудотворных свойств

По словам специалиста, мифы о водке возникли из-за того, что лекарственные препараты были доступны не всем

30 апреля 2023, 12:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач-токсиколог Алексей Водовозов заявил о том, что все рассказы о чудотворных целебных свойствах водки являются выдумкой. Его слова передаёт радио Sputnik.

Водовозов пояснил, что в период с XVII до XIX века лекарственные препараты могли себе позволить только обеспеченные люди, а для других в качестве обезболивающего выступала водка. Пытались ей и лечить болезни, но ничем хорошим это не заканчивалось.

Эксперт заявил, что все заявления о целебных свойствах водки являются мифом. Он также отметил, что современный уровень медицины позволяет лечиться более действенными методами.