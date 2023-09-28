Только на танке. Грузовики разбили дорогу до алтайского села
Люди жалуются на то, что трасса продолжает разваливаться
28 сентября 2023, 11:17, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Житель Алтайского края пожаловался на разбитую дорогу до села Родино. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, поездка в деревню всегда сопряжена с экстремальной ездой. Причина, как отметил водитель, заключается в том, что грузовики разбили полотно, и сейчас после дождей оно превращается в грязевую массу.
Местные призывают представителей власти обратить внимание на проблему и остановить колонны грузовиков, которые превращают дорогу в зону испытаний.
11:51:46 28-09-2023
Лучше бы не грузовики останавливать, а не дорогу нормальную сделать.
12:40:50 28-09-2023
Вы к нам на пос. Ильича загляните (что в 15 мин. от центра Барнаула), так у нас давно такая дорога ! И ни кому нет до неё дела. Три года назад отремонтировали дорогу по ул. Понтонный мост и бросили. Сказали, что финансирование закончилось и ВСЁ!