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Только на танке. Грузовики разбили дорогу до алтайского села

Люди жалуются на то, что трасса продолжает разваливаться

28 сентября 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Житель Алтайского края пожаловался на разбитую дорогу до села Родино. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, поездка в деревню всегда сопряжена с экстремальной ездой. Причина, как отметил водитель, заключается в том, что грузовики разбили полотно, и сейчас после дождей оно превращается в грязевую массу.

Местные призывают представителей власти обратить внимание на проблему и остановить колонны грузовиков, которые превращают дорогу в зону испытаний. 

Алтайский край Дороги

Комментарии 2

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Гость

11:51:46 28-09-2023

Лучше бы не грузовики останавливать, а не дорогу нормальную сделать.

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Алена

12:40:50 28-09-2023

Вы к нам на пос. Ильича загляните (что в 15 мин. от центра Барнаула), так у нас давно такая дорога ! И ни кому нет до неё дела. Три года назад отремонтировали дорогу по ул. Понтонный мост и бросили. Сказали, что финансирование закончилось и ВСЁ!

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