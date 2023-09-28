Только на танке. Грузовики разбили дорогу до алтайского села

Люди жалуются на то, что трасса продолжает разваливаться

28 сентября 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Житель Алтайского края пожаловался на разбитую дорогу до села Родино. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, поездка в деревню всегда сопряжена с экстремальной ездой. Причина, как отметил водитель, заключается в том, что грузовики разбили полотно, и сейчас после дождей оно превращается в грязевую массу.

Местные призывают представителей власти обратить внимание на проблему и остановить колонны грузовиков, которые превращают дорогу в зону испытаний.