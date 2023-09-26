НОВОСТИОбщество

Огромную парковку построят возле новой барнаульской поликлиники № 14

Все работы должны быть завершены к концу октября

26 сентября 2023, 10:30, ИА Амител

Поликлиника № 14 / Фото: соцсети главврача поликлиники Дмитрия Денисова
Поликлиника № 14 / Фото: соцсети главврача поликлиники Дмитрия Денисова

Рядом с новым зданием барнаульской поликлиники № 14 началось строительство большой парковки, сообщили в медучреждении.

Земельный участок площадью 5000 кв. метров рассчитан на 170 машин.

"Подобных площадок, которые обустроены специально для учреждения первичного звена здравоохранения, в крае больше нет", – рассказали в поликлинике.

На строительство парковки выделено более 18 млн рублей из краевого бюджета, все работы планируют завершить к концу октября.

В медучреждении подчеркнули, что вопрос строительства вместительной парковки был принципиален, так как изначально проектом была предусмотрена стоянка лишь на 30 автомобилей. Поэтому пациентам пришлось бы парковаться во дворах ближайших домов.

Ранее amic.ru рассказал, как в июле 2023 года барнаульскую поликлинику № 14 посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Фото: t.me/denisov_gp14

Главврач показал дизайн навигации в новой поликлинике № 14 в Барнауле

Площадь нового здания составляет 15 тысяч квадратных метров, из-за чего навигация должна была легкой для пациентов и сотрудников
НОВОСТИЗдоровье
Барнаул Транспорт Больницы

Комментарии 13

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Гость

10:42:00 26-09-2023

Автобусы для ипотечников уже не почете?

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Гость

11:32:40 26-09-2023

И вся она будет забита автомобилями жителей соседних домов....

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Гость

11:42:44 26-09-2023

Гость (11:32:40 26-09-2023) И вся она будет забита автомобилями жителей соседних домов..... неделю поработает эвакуатор и жизнь наладится

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Гость

11:52:51 26-09-2023

Гость (11:42:44 26-09-2023) неделю поработает эвакуатор и жизнь наладится ... да как то не вижу я их что то в последнее время на дорогах...

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Гость

11:58:57 26-09-2023

Гость (11:52:51 26-09-2023) да как то не вижу я их что то в последнее время на дорогах..... +100500 возле жд и авто вокзалов для эвакуаторщиков золотая жила, но они там практически не появляются...

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Гость

13:08:34 26-09-2023

,,,все работы планируют завершить к концу октября.... Значит, не факт, что успеют и завершат. А когда откроют поликлинику? Уже три раза переносили сроки. Сколько еще ждать? К врачу невозможно записаться.

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Гость

13:29:50 26-09-2023

Гость (13:08:34 26-09-2023) ,,,все работы планируют завершить к концу октября.... Значит... Министру здравоохранения ее показали, все, куда теперь торопиться...

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Гость

21:40:33 26-09-2023

Гость (13:08:34 26-09-2023) ,,,все работы планируют завершить к концу октября.... Значит... Предыдущий срок ввода в эксплуатацию поликлиники №14 министр здравоохранения АК назначил на 01.09.2023, но строительный забор еще стоит., парковки нет, деревья не посажены. Губернатор перед выборами обещал открыть поликлинику для пациентов в 2023 году, у него еще целых три месяца. По проекту и по договору на строительство ввод поликлиники в 2022 году.

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Гость

13:51:11 26-09-2023

зайдешь бывало в поликлинику, а там в очереди одни бабки, и все на личных авто прикатили)

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Гость

13:55:34 26-09-2023

Гость (13:51:11 26-09-2023) зайдешь бывало в поликлинику, а там в очереди одни бабки, и ... Завидуйте молча.

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Гость

14:16:15 26-09-2023

Гость (13:55:34 26-09-2023) Завидуйте молча.... кому?

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Гость

14:19:21 26-09-2023

Гость (14:16:15 26-09-2023) кому?... Бабкам на личном авто.

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Инна

16:25:11 26-09-2023

Гость (13:29:50 26-09-2023) Министру здравоохранения ее показали, все, куда теперь тороп... А вы думаете от строительства новой поликлиники количество врачей увеличится что ли?

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