Огромную парковку построят возле новой барнаульской поликлиники № 14
Все работы должны быть завершены к концу октября
26 сентября 2023, 10:30, ИА Амител
Рядом с новым зданием барнаульской поликлиники № 14 началось строительство большой парковки, сообщили в медучреждении.
Земельный участок площадью 5000 кв. метров рассчитан на 170 машин.
"Подобных площадок, которые обустроены специально для учреждения первичного звена здравоохранения, в крае больше нет", – рассказали в поликлинике.
На строительство парковки выделено более 18 млн рублей из краевого бюджета, все работы планируют завершить к концу октября.
В медучреждении подчеркнули, что вопрос строительства вместительной парковки был принципиален, так как изначально проектом была предусмотрена стоянка лишь на 30 автомобилей. Поэтому пациентам пришлось бы парковаться во дворах ближайших домов.
Ранее amic.ru рассказал, как в июле 2023 года барнаульскую поликлинику № 14 посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
10:42:00 26-09-2023
Автобусы для ипотечников уже не почете?
11:32:40 26-09-2023
И вся она будет забита автомобилями жителей соседних домов....
11:42:44 26-09-2023
Гость (11:32:40 26-09-2023) И вся она будет забита автомобилями жителей соседних домов..... неделю поработает эвакуатор и жизнь наладится
11:52:51 26-09-2023
Гость (11:42:44 26-09-2023) неделю поработает эвакуатор и жизнь наладится ... да как то не вижу я их что то в последнее время на дорогах...
11:58:57 26-09-2023
Гость (11:52:51 26-09-2023) да как то не вижу я их что то в последнее время на дорогах..... +100500 возле жд и авто вокзалов для эвакуаторщиков золотая жила, но они там практически не появляются...
13:08:34 26-09-2023
,,,все работы планируют завершить к концу октября.... Значит, не факт, что успеют и завершат. А когда откроют поликлинику? Уже три раза переносили сроки. Сколько еще ждать? К врачу невозможно записаться.
13:29:50 26-09-2023
Гость (13:08:34 26-09-2023) ,,,все работы планируют завершить к концу октября.... Значит... Министру здравоохранения ее показали, все, куда теперь торопиться...
21:40:33 26-09-2023
Гость (13:08:34 26-09-2023) ,,,все работы планируют завершить к концу октября.... Значит... Предыдущий срок ввода в эксплуатацию поликлиники №14 министр здравоохранения АК назначил на 01.09.2023, но строительный забор еще стоит., парковки нет, деревья не посажены. Губернатор перед выборами обещал открыть поликлинику для пациентов в 2023 году, у него еще целых три месяца. По проекту и по договору на строительство ввод поликлиники в 2022 году.
13:51:11 26-09-2023
зайдешь бывало в поликлинику, а там в очереди одни бабки, и все на личных авто прикатили)
13:55:34 26-09-2023
Гость (13:51:11 26-09-2023) зайдешь бывало в поликлинику, а там в очереди одни бабки, и ... Завидуйте молча.
14:16:15 26-09-2023
Гость (13:55:34 26-09-2023) Завидуйте молча.... кому?
14:19:21 26-09-2023
Гость (14:16:15 26-09-2023) кому?... Бабкам на личном авто.
16:25:11 26-09-2023
Гость (13:29:50 26-09-2023) Министру здравоохранения ее показали, все, куда теперь тороп... А вы думаете от строительства новой поликлиники количество врачей увеличится что ли?