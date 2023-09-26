Огромную парковку построят возле новой барнаульской поликлиники № 14

Все работы должны быть завершены к концу октября

26 сентября 2023, 10:30, ИА Амител

Поликлиника № 14 / Фото: соцсети главврача поликлиники Дмитрия Денисова

Рядом с новым зданием барнаульской поликлиники № 14 началось строительство большой парковки, сообщили в медучреждении.

Земельный участок площадью 5000 кв. метров рассчитан на 170 машин.

"Подобных площадок, которые обустроены специально для учреждения первичного звена здравоохранения, в крае больше нет", – рассказали в поликлинике.

На строительство парковки выделено более 18 млн рублей из краевого бюджета, все работы планируют завершить к концу октября.

В медучреждении подчеркнули, что вопрос строительства вместительной парковки был принципиален, так как изначально проектом была предусмотрена стоянка лишь на 30 автомобилей. Поэтому пациентам пришлось бы парковаться во дворах ближайших домов.

Ранее amic.ru рассказал, как в июле 2023 года барнаульскую поликлинику № 14 посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.