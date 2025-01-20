А где-где они? В Вологде-где-где-где!

20 января 2025, 13:50, ИА Амител

Троллейбус / Фото: сообщество транспорта Барнаула

Только один из пяти новых троллейбусов прибыл в Барнаул с завода в Вологде. Технику закупили на средства из регионального бюджета. Изначально планировалось, что новенькие троллейбусы доставят в краевую столицу до конца 2024 года. Однако подрядчик не смог выполнить условия государственного контракта и теперь троллейбусы ждут в январе – феврале, сообщили amic.ru в Министерстве транспорта Алтайского края.

"По информации поставщика, отправка оставшихся троллейбусов запланирована в конце января текущего года", – пояснили в ведомстве.

На их приобретение из краевого бюджета выделили 126,2 миллиона рублей. Решение о закупке новой техники принял губернатор региона Виктор Томенко. Годом ранее Барнаулу "подарили" десять новых трамваев.

После поставки троллейбусов и их приемки технику передадут на баланс администрации города. После пусконаладочных работ и обкатки подвижной состав будет использоваться на маршрутах.

Летом прошлого года аукцион на изготовление троллейбусов выиграло ООО "Торговый дом "Транс-Альфа" (Вологда, принадлежит АО "Транс-Альфа"). Как указывается на сайте госзакупок, подрядчик предложил самую низкую цену за исполнение контракта – 126,2 млн руб. Стартовая цена составляла 143,5 млн руб.

ООО "Транс-Альфа" зарегистрировано в 1993 году, указывается на сайте компании. Занимается производством троллейбусов "Авангард" и "Премьер", а также электробусов "Сириус" и "Орион".

В общей сложности на обновление общественного транспорта в городах региона из краевого бюджета за последние годы направили около миллиарда рублей.