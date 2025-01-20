Только один из пяти новых троллейбусов прибыл в Барнаул
А где-где они? В Вологде-где-где-где!
20 января 2025, 13:50, ИА Амител
Только один из пяти новых троллейбусов прибыл в Барнаул с завода в Вологде. Технику закупили на средства из регионального бюджета. Изначально планировалось, что новенькие троллейбусы доставят в краевую столицу до конца 2024 года. Однако подрядчик не смог выполнить условия государственного контракта и теперь троллейбусы ждут в январе – феврале, сообщили amic.ru в Министерстве транспорта Алтайского края.
"По информации поставщика, отправка оставшихся троллейбусов запланирована в конце января текущего года", – пояснили в ведомстве.
На их приобретение из краевого бюджета выделили 126,2 миллиона рублей. Решение о закупке новой техники принял губернатор региона Виктор Томенко. Годом ранее Барнаулу "подарили" десять новых трамваев.
После поставки троллейбусов и их приемки технику передадут на баланс администрации города. После пусконаладочных работ и обкатки подвижной состав будет использоваться на маршрутах.
Летом прошлого года аукцион на изготовление троллейбусов выиграло ООО "Торговый дом "Транс-Альфа" (Вологда, принадлежит АО "Транс-Альфа"). Как указывается на сайте госзакупок, подрядчик предложил самую низкую цену за исполнение контракта – 126,2 млн руб. Стартовая цена составляла 143,5 млн руб.
ООО "Транс-Альфа" зарегистрировано в 1993 году, указывается на сайте компании. Занимается производством троллейбусов "Авангард" и "Премьер", а также электробусов "Сириус" и "Орион".
В общей сложности на обновление общественного транспорта в городах региона из краевого бюджета за последние годы направили около миллиарда рублей.
13:54:15 20-01-2025
Где Отмашкинский Гранит? Обкатку прошёл?Кто в курсе?
14:17:05 20-01-2025
Гость (13:54:15 20-01-2025) Где Отмашкинский Гранит? Обкатку прошёл?Кто в курсе?... езжай в союз и спроси лично если конечно дальше КПП пропустят
14:37:34 20-01-2025
оля (14:17:05 20-01-2025) езжай в союз и спроси лично если конечно дальше КПП пропустя... Оля,ты вахтёр,что-ли?
13:54:17 20-01-2025
на фото точно новый?
14:20:59 20-01-2025
Гость (13:54:17 20-01-2025) на фото точно новый?... Что же вы простые,как 3 рубля! Прямо из Вологды,с номером 7 и на маршрут? В тексте: " После поставки троллейбусов и их приемки технику передадут на баланс администрации города. После пусконаладочных работ и обкатки подвижной состав будет использоваться на маршрутах." Или до второго абзаца не дотянул? Устал читать?
13:55:51 20-01-2025
Срыв контракта на лицо! Неустойку истребуют?
14:43:09 20-01-2025
Гость (13:55:51 20-01-2025) Срыв контракта на лицо! Неустойку истребуют?...
Следуя логике нашего Минтранса должны подать в суд, как с развязкой на Змеиногорском. Получается, что кто-то положил 126 миллионов на депозит и ждёт "свои" проценты. Поэтому и задержка с поставкой
14:04:00 20-01-2025
надо 50 как минимум троллейбусов, а не 5
14:11:23 20-01-2025
Гость (14:04:00 20-01-2025) надо 50 как минимум троллейбусов, а не 5... Лучше 500! Но электробусов! Им рельсы,шпалы,провода не нужны!
14:47:30 20-01-2025
Гость (14:11:23 20-01-2025) Лучше 500! Но электробусов! Им рельсы,шпалы,провода не нужн... Так вроде их уже закупали лет 10 назад. Где они?
15:23:29 20-01-2025
Гость (14:47:30 20-01-2025) Так вроде их уже закупали лет 10 назад. Где они?...
Был вроде один. Выехал и сразу сломался. Оказалось неремонтопригоден. Сказали, что вернули в Новосиб.
15:41:37 20-01-2025
Гость (14:47:30 20-01-2025) Так вроде их уже закупали лет 10 назад. Где они?...
Никто в Барнаул электробусы не закупал. Были два троллейбуса с возможностью автономного хода на новосибирских аккумуляторах и с дизельными печками для обогрева салона в зимний период. Сгнили уже, наверное, от старости
20:25:25 20-01-2025
Гость (14:11:23 20-01-2025) Лучше 500! Но электробусов! Им рельсы,шпалы,провода не нужн... Ну во первых, из за сильных морозов, аккумуляторов, тезис о том, что электробусов эффективнее перед троллейбусов, или уж тем более трамваев, сомнительный. В некоторых городах мира по этим причинам от них уже отказываются, особенно, в снежных или холодных городах. Ещё. Сравнивать электробус и трамвай: сомнительная затея, это примерно как сравнивать метро и трамвай, разные типы транспорта, рассчитанные на разные дистанции, и на разный пассажиропоток(речь идёт именно о нормальных, современных трамваях, СМЕ или многосекционники, с выделенными полосами, и прочими необходимыми условиями для магистрального транспорта)
Так что в Барнауле все таки по моему мнению лучше трамваи развивать с учётом на дальнейшие перспективу, а не закупать бездумно все, что только можно.
20:55:39 20-01-2025
Гость (20:25:25 20-01-2025) в Барнауле все таки по моему мнению лучше трамваи развивать с учётом на дальнейшие перспективу Я люблю Барнаул. (Тут можно воткнуть песню на стихи Есенина "Москва"...) В Барнауле мои родители встретились. Здесь я встретил свою женщину. Тут у нас родилось два сына. И внук. Но перспективы для дальнейшего развития города, я не вижу, к сожалению... А кто эту перспективу "ломает".... Думайте сами, решайте сами (с)
21:23:18 20-01-2025
Гость (20:25:25 20-01-2025) Ну во первых, из за сильных морозов, аккумуляторов, тезис о ... В троллики влезает больше народу. Жаль, что их мало. По №1 надо пустить ещё штук 10 хотя бы, тогда автобусы станут менее востребованы, чище воздух. Еще бы сделать как №1, только с заходом на вокзал.
14:23:03 20-01-2025
Вот вся государственная система в действии. Потом ещё приёмка, обкатка и глядишь 2026 на дворе
14:45:48 20-01-2025
Гость (14:23:03 20-01-2025) Вот вся государственная система в действии. Потом ещё приёмк... а там уже и забутут и за сроком давности неского спросить. так и живем. А кто то новеникие джипы и виллы отбабахает
15:22:03 20-01-2025
Барнаул - город троллейбусного проклятия
00:09:51 21-01-2025
Чучмек (15:22:03 20-01-2025) Барнаул - город троллейбусного проклятия... Да ладно! Вы ещё не были в Оренбурге, где на весь город остался один троллейбус! В Барнауле хотя бы ещё 2-3 десятка уверенно выходит на линии
21:43:01 20-01-2025
Наверное, своим ходом едут...