Только один способ. Куда звонить в Алтайском крае, чтобы вызвать неотложную помощь?
Правила изменили с 1 июля. Прежние способы больше не работают
02 июля 2024, 08:15, ИА Амител
Неотложная помощь / Фото: Минздрав Алтайского края / zdravalt.ru
С 1 июля 2024 года служба неотложной медпомощи в Алтайском крае начнет работать по новым правилам. В регионе полноценно запустили единую диспетчерскую. Теперь, чтобы вызвать врача, остался только один способ. Остальные работать перестали.
О том, как теперь вызвать неотложную помощь в Алтайском крае, – в материале amic.ru.
1
Как вызвать неотложную помощь в Алтайском крае?
Для этого нужно позвонить по номеру "103". Это единый номер диспетчерской, который действует повсеместно. И это единственный способ вызвать неотложную помощь в Алтайском крае.
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Какие способы вызова неотложки больше не работают?
Ранее пациенты могли вызвать неотложную помощь через кол-центр поликлиники, а также на "Госуслугах". Оба этих способа больше не функционируют.
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Почему остался только один способ вызвать неотложную помощь?
Чтобы неотложка могла быстрее доехать до каждого пациента. В этом суть единой диспетчерской. Все вызовы поступают на один номер, в единый центр. В информационной системе диспетчеров видны все бригады. К пациенту направят ближайших незанятых медиков.
Таким образом, систему вызова неотложной помощи на Алтае просто сделали более удобной и эффективной.
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Я правильно понимаю, что речь идет о вызове скорой помощи?
Нет. Напомним, что скорая и неотложная помощь – это разные вещи. Скорую помощь вызывают в экстренных случаях, когда есть угроза жизни. А неотложка приезжает к пациентам, жизни которых ничего не угрожает, но сами они не могут дойти до поликлиники по состоянию здоровья.
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А как вызвать скорую?
Скорую тоже можно вызвать по номеру 103. Кроме того, действует единый номер оперативных экстренных служб – 112.
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