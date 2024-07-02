Правила изменили с 1 июля. Прежние способы больше не работают

02 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Неотложная помощь / Фото: Минздрав Алтайского края / zdravalt.ru

С 1 июля 2024 года служба неотложной медпомощи в Алтайском крае начнет работать по новым правилам. В регионе полноценно запустили единую диспетчерскую. Теперь, чтобы вызвать врача, остался только один способ. Остальные работать перестали.

О том, как теперь вызвать неотложную помощь в Алтайском крае, – в материале amic.ru.

1 Как вызвать неотложную помощь в Алтайском крае? Для этого нужно позвонить по номеру "103". Это единый номер диспетчерской, который действует повсеместно. И это единственный способ вызвать неотложную помощь в Алтайском крае.

2 Какие способы вызова неотложки больше не работают? Ранее пациенты могли вызвать неотложную помощь через кол-центр поликлиники, а также на "Госуслугах". Оба этих способа больше не функционируют.

3 Почему остался только один способ вызвать неотложную помощь? Чтобы неотложка могла быстрее доехать до каждого пациента. В этом суть единой диспетчерской. Все вызовы поступают на один номер, в единый центр. В информационной системе диспетчеров видны все бригады. К пациенту направят ближайших незанятых медиков. Таким образом, систему вызова неотложной помощи на Алтае просто сделали более удобной и эффективной.

4 Я правильно понимаю, что речь идет о вызове скорой помощи? Нет. Напомним, что скорая и неотложная помощь – это разные вещи. Скорую помощь вызывают в экстренных случаях, когда есть угроза жизни. А неотложка приезжает к пациентам, жизни которых ничего не угрожает, но сами они не могут дойти до поликлиники по состоянию здоровья.