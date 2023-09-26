"Толку нет". Барнаульцы рассказали о попытках избавиться от страшной стаи собак

Пытались обратить внимание местных властей, но, как отметили жители, безрезультатно

26 сентября 2023, 14:40, ИА Амител

Жители Барнаула попросили власти обратить внимание на большую стаю собак, из-за которой людям страшно ходить в районе пересечения проспектов Калинина и Космонавтов.

"Писали в администрацию – толку нет", – рассказал amic.ru автор видео.

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