"Толку нет". Барнаульцы рассказали о попытках избавиться от страшной стаи собак
Пытались обратить внимание местных властей, но, как отметили жители, безрезультатно
26 сентября 2023, 14:40, ИА Амител
Жители Барнаула попросили власти обратить внимание на большую стаю собак, из-за которой людям страшно ходить в районе пересечения проспектов Калинина и Космонавтов.
"Писали в администрацию – толку нет", – рассказал amic.ru автор видео.
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15:11:35 26-09-2023
Наши депутаты в кои то веки выдвигали хороший закон. Так московские зоошизики из госдумы его благополучно задвинули! Теперь собакам можно все. а людям- не очень...
16:26:40 26-09-2023
Стаи собак по всему городу, не хотят гуманно усыплять, дождутся когда их люди начнут сами уничтожать.
17:38:10 26-09-2023
Гость (16:26:40 26-09-2023) Стаи собак по всему городу, не хотят гуманно усыплять, дожду... В новых кварталах поизвели кошек и собак. Теперь постоянно жалуются на крыс. Свято место пусто не бывает. (с)
20:10:55 26-09-2023
Гость (17:38:10 26-09-2023) В новых кварталах поизвели кошек и собак. Теперь постоянно ж... Ну да, ну да. Что-то у нас в Москве ни собак бродячих нет, ни кошек, ни крыс в домах.
21:18:12 26-09-2023
Гость (20:10:55 26-09-2023) Ну да, ну да. Что-то у нас в Москве ни собак бродячих нет, н... В Москве и птицы почему-то исчезают. Мегаполис же. Нам теперь пример брать?
16:53:00 26-09-2023
Булаев, что то пропал )
17:34:42 26-09-2023
Обратились к властям и...?Почему не приняли меры, почему оставили просьбу без внимания?
18:09:22 26-09-2023
Гость (17:38:10 26-09-2023) В новых кварталах поизвели кошек и собак. Теперь постоянно ж... А что собаки крыс ловят?
21:17:02 26-09-2023
Гость (18:09:22 26-09-2023) А что собаки крыс ловят? ... Больше всего крысы не любят собак и кошек. Ловят, но едят только когда голодные.
20:19:11 26-09-2023
15:11:35 Теперь собакам можно всё. А людям не очень. Да нет, судя по сообщениям амика выше, люди резвятся гораздо круче, расчленяют, стреляют своих детей и живьём жгут друг друга стабильно и с азартом.
20:35:27 26-09-2023
Гость. (20:19:11 26-09-2023) 15:11:35 Теперь собакам можно всё. А людям не очень. Да нет... Ты тупой или прикидываешься? Как соотносится статистика преступлений с конкретной стаей озверевших псин? Как в твоей голове (или чем ты там думаешь) рождается мысль, что если где-то кто-то кого-то когда нибудь убил/сжег/расчленил, то стая собак на Космонавтов может бросаться на прохожих?
05:28:21 27-09-2023
Гость (20:35:27 26-09-2023) Ты тупой или прикидываешься? Как соотносится статистика прес... Это зоошиза - вытрите ногу и двигайтесь дальше.
21:21:56 26-09-2023
20:19:11 Не истери перед сном, береги нервы. Сравнивает людей с собаками Гость 15:11:35, а я просто продолжил им начатую мысль. А вы, уважаемая, не захлебнитесь собственной злостью, берегите себя.