НОВОСТИПроисшествия

Толпа подростков в Новосибирске избила школьницу

Теперь девочка боится выходить на улицу

04 июля 2024, 14:46, ИА Амител

Напуганный ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/610258
Напуганный ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/610258

В Новосибирске толпа подростков 13-14 лет напала на 11-летнюю школьницу. Инцидент произошел 29 июня.

Девочка вышла во двор, села на качели и слушала музыку в наушниках. Трое парней пытались с ней поговорить, но она их проигнорировала. Им не понравилось такое поведение. Они стали пинать ее по ногам, а один ударил бутылкой по голове. Другой достал нож и ткнул им в плечо девочки.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось найти нападавших. Женщина с дочерью написали заявление в полицию.

"Мы написали заявление в полицию. Дочка теперь боится выходить одна на улицу. Я ее еле-еле уговорила выйти в магазин со мной. И то ребенок постоянно спрашивал: "А когда домой пойдем?" – рассказала женщина "КП-Новосибирск".

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 10

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Олег

14:54:25 04-07-2024

Как фамилии родителей мальчиков?

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Мусик

15:12:14 04-07-2024

Олег (14:54:25 04-07-2024) Как фамилии родителей мальчиков?... видимо такие же как и у самих мальчиков.

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Гость

15:02:18 04-07-2024

В расход, выродков.

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Урукхай

15:11:35 04-07-2024

100% нашлись идиоты, которые этих ублюдков защищали. Типа, нинАдА мальчикам бЖизнь портить.

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Гость

15:15:17 04-07-2024

Ну чтож 90е уже кажутся лайтовыми, такого беспредела не было , хотя бы по отношению к девчонкам.

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Гость

17:42:43 04-07-2024

Гость (15:15:17 04-07-2024) Ну чтож 90е уже кажутся лайтовыми, такого беспредела не было... Да конечно не было. В где-то явно не в России жили. Еще как было, причем по полному беспределу. У меня знакомую, красивую девушку-студентку в Томске прямо на улице в машину затащили, наплевав на ее вопли и повезли развлекаться куда-то. Спаслась только тем что обделалась, реально, штаны полные наложила, вышвырнули ее из машины. И это не единичный случай, про 90-е много что можно вспомнить.

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Гость

17:46:11 04-07-2024

Гость (15:15:17 04-07-2024) Ну чтож 90е уже кажутся лайтовыми, такого беспредела не было... Ты не жил в 90-е, явно, вообще не в теме. Или жил под мамкиной юбкой. Для информации почитай книжечку Слово пацана, которая документальная, про девочек и к ним отношение, нечто подобное было и у нас, может не так жестко, но тоже хватало всего.

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Гость

15:17:49 04-07-2024

Во твари

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Гость

19:04:37 04-07-2024

Пора ужесточать ответственность для подростков, иначе будет конец фильма. Онижедети не должно прокатывать. По всей строгости надо судить, в трудовые колонии, с возмещением вреда, включая родителей. Пусть продают квартиры, машины, тогда может быть начнут воспитывать своих отпрысков, а не только получать мат капитал и пособия.

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dok_CФ

22:05:15 04-07-2024

" включая родителей. . " - вероятно и не только родителей..

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