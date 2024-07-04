Толпа подростков в Новосибирске избила школьницу

Теперь девочка боится выходить на улицу

04 июля 2024, 14:46, ИА Амител

Напуганный ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/610258

В Новосибирске толпа подростков 13-14 лет напала на 11-летнюю школьницу. Инцидент произошел 29 июня.

Девочка вышла во двор, села на качели и слушала музыку в наушниках. Трое парней пытались с ней поговорить, но она их проигнорировала. Им не понравилось такое поведение. Они стали пинать ее по ногам, а один ударил бутылкой по голове. Другой достал нож и ткнул им в плечо девочки.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось найти нападавших. Женщина с дочерью написали заявление в полицию.