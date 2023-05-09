Толпа преградила дорогу послу России на мемориальном кладбище в Варшаве

Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве

09 мая 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российскому послу в Польше Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Как сообщает РИА Новости, дорогу ему преградила агрессивно настроенная толпа.

В частности, прохожие требовали от дипломата снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения толпы послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.

Сам Андреев подчеркнул, что не пострадал во время инцидента. Произошедшее он назвал безобразием и нарушением общественного порядка.

Напомним, что в прошлом году на Андреева также напали в Польше. Тогда неизвестные обили его красной жидкостью.