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Толпа преградила дорогу послу России на мемориальном кладбище в Варшаве

Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве

09 мая 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российскому послу в Польше Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Как сообщает РИА Новости, дорогу ему преградила агрессивно настроенная толпа.

В частности, прохожие требовали от дипломата снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения толпы послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.

Сам Андреев подчеркнул, что не пострадал во время инцидента. Произошедшее он назвал безобразием и нарушением общественного порядка. 

Напомним, что в прошлом году на Андреева также напали в Польше. Тогда неизвестные обили его красной жидкостью.

Комментарии 5

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Гость

18:16:07 09-05-2023

Необходимо выразить озабоченность и дополнительно принести цветы на место гибели под Смоленском президента Качинского и его свиты,составлявшей на то время цвет польской нации.

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Гость

19:21:43 09-05-2023

Давно пора отозвать посла из Пшекии, и посла пшеков выгнать из России, пока свиньями быть не перестанут, и из Прибалтики тоже.

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Гость

19:25:30 09-05-2023

Демократичнеько так!!

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Гость

20:29:14 09-05-2023

Неудивительно. Ведь именно Польша с Германией начали вторую мировую войну, напав на чешские земли в 1938 году, с чего и началась война.

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Гость

08:07:58 10-05-2023

Просто удивительно как поляки любят украинцев и постоянно хранят о них тёплые воспоминания ...Спокойные,дружеские отношения на векА...

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