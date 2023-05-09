Толпа преградила дорогу послу России на мемориальном кладбище в Варшаве
Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве
09 мая 2023, 17:19, ИА Амител
Российскому послу в Польше Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Как сообщает РИА Новости, дорогу ему преградила агрессивно настроенная толпа.
В частности, прохожие требовали от дипломата снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения толпы послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.
Сам Андреев подчеркнул, что не пострадал во время инцидента. Произошедшее он назвал безобразием и нарушением общественного порядка.
Напомним, что в прошлом году на Андреева также напали в Польше. Тогда неизвестные обили его красной жидкостью.
18:16:07 09-05-2023
Необходимо выразить озабоченность и дополнительно принести цветы на место гибели под Смоленском президента Качинского и его свиты,составлявшей на то время цвет польской нации.
19:21:43 09-05-2023
Давно пора отозвать посла из Пшекии, и посла пшеков выгнать из России, пока свиньями быть не перестанут, и из Прибалтики тоже.
19:25:30 09-05-2023
Демократичнеько так!!
20:29:14 09-05-2023
Неудивительно. Ведь именно Польша с Германией начали вторую мировую войну, напав на чешские земли в 1938 году, с чего и началась война.
08:07:58 10-05-2023
Просто удивительно как поляки любят украинцев и постоянно хранят о них тёплые воспоминания ...Спокойные,дружеские отношения на векА...