Толпа пьяных школьников избила пенсионера в российском городе
Хулиганов задержали
17 ноября 2023, 14:15, ИА Амител
Кадр: РЕН ТВ
Пятеро пьяных школьников избили пенсионера в Рязани, сообщает РЕН ТВ.
Подростки без причины начали приставать к пожилому мужчине на улице. Они преследовали его до самого дома и уже в подъезде устроили расправу.
Полицейские быстро установили злоумышленников, так как они сняли все на видео и сами же выложили в Сеть.
С детьми провели профилактическую беседу, а на одного из них составили протокол о мелком хулиганстве. Родителей несовершеннолетних также привлекли к ответственности.
В октябре подростки в Шелаболихе Алтайского края избили сверстников и сняли это на видео.
14:30:28 17-11-2023
Зверьё.
14:53:18 17-11-2023
Было уже такое в СССР, когда велась никому непонятная и абсолютно бессмысленная бойня в Афганистане. Подростки тогда по всей стране массово объединялись в банды. Стоявших на учёте в милиции, а тем более сидевших в афган не отправляли - и это был реальный шанс выжить!
15:12:05 17-11-2023
Гость (14:53:18 17-11-2023) Было уже такое в СССР, когда велась никому непонятная и абсо... Фильмов насмотрелся? Так сейчас как раз новенький фильмец на эту тему вышел... Банды стали появляться при развале страны, а не для того, чтобы откосить от армии.
15:12:21 17-11-2023
Гость (14:53:18 17-11-2023) Было уже такое в СССР, когда велась никому непонятная и абсо... По башке ты, хлопец, хлопнуый. Каску тебе и на фронт. Там твоя каска пару часов может и продержится.
16:24:19 17-11-2023
Гость (14:53:18 17-11-2023) Было уже такое в СССР, когда велась никому непонятная и абсо... боже мой, что у вас в голове? такой бред еще поискать надо
19:38:04 17-11-2023
Гость (14:53:18 17-11-2023) Было уже такое в СССР, когда велась никому непонятная и абсо... тебя какой то вонючкой накачали антисоветской... есть пара друзей, один от тюрьмы а афган "улетел", второй в карабахе "спрятался". карабах был уже в 90-х, чтоб ты не тратил силы на поиск
15:02:37 17-11-2023
... с ДЕТЬМИ провели профилактическую беседу! Вот УРОДЫ !!!
15:06:47 17-11-2023
Вот таких надо расстреливать, при Сталине любая шавка писалась в штаны.
22:46:50 18-11-2023
Костя (15:06:47 17-11-2023) Вот таких надо расстреливать, при Сталине любая шавка писала... А если такому уроду учитель даст подзатыльник, сколько говна полезет от этих же диванных критиков. Ешьт,Господа, что хотели.
15:15:26 17-11-2023
у деда может быть внук прдросток, борец и кач.. И у подростков будет разрыв жепи от падения на бутылку и печени от алкоголизма .
15:33:35 17-11-2023
Гость (15:15:26 17-11-2023) у деда может быть внук прдросток, борец и кач.. И у подрост... Хорошо бы.
15:56:58 17-11-2023
Забавно бывает почитать косноязычные комментарии малограмотных и едва способных написать пару односложных предложений в ответ на комментарий человека явно грамотного, знающего что к чему и начитанного.
19:15:44 17-11-2023
Гость (15:56:58 17-11-2023) Забавно бывает почитать косноязычные комментарии малограмотн... Написал сам себе хвалебный коммент? Грамотей, аватарка то таде! Бугага!
05:35:45 18-11-2023
Гость (15:56:58 17-11-2023) Забавно бывает почитать косноязычные комментарии малограмотн... Так у тебя самого в одном предложении куча ошибок, грамотей!