НОВОСТИПроисшествия

Толпа пьяных школьников избила пенсионера в российском городе

Хулиганов задержали

17 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Кадр: РЕН ТВ
Кадр: РЕН ТВ

Пятеро пьяных школьников избили пенсионера в Рязани, сообщает РЕН ТВ.

Подростки без причины начали приставать к пожилому мужчине на улице. Они преследовали его до самого дома и уже в подъезде устроили расправу.

Полицейские быстро установили злоумышленников, так как они сняли все на видео и сами же выложили в Сеть.

С детьми провели профилактическую беседу, а на одного из них составили протокол о мелком хулиганстве. Родителей несовершеннолетних также привлекли к ответственности.

В октябре подростки в Шелаболихе Алтайского края избили сверстников и сняли это на видео.

Происшествия

Комментарии 14

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Гость

14:30:28 17-11-2023

Зверьё.

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Гость

14:53:18 17-11-2023

Было уже такое в СССР, когда велась никому непонятная и абсолютно бессмысленная бойня в Афганистане. Подростки тогда по всей стране массово объединялись в банды. Стоявших на учёте в милиции, а тем более сидевших в афган не отправляли - и это был реальный шанс выжить!

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Гость

15:12:05 17-11-2023

Гость (14:53:18 17-11-2023) Было уже такое в СССР, когда велась никому непонятная и абсо... Фильмов насмотрелся? Так сейчас как раз новенький фильмец на эту тему вышел... Банды стали появляться при развале страны, а не для того, чтобы откосить от армии.

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Гость

15:12:21 17-11-2023

Гость (14:53:18 17-11-2023) Было уже такое в СССР, когда велась никому непонятная и абсо... По башке ты, хлопец, хлопнуый. Каску тебе и на фронт. Там твоя каска пару часов может и продержится.

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Гость

16:24:19 17-11-2023

Гость (14:53:18 17-11-2023) Было уже такое в СССР, когда велась никому непонятная и абсо... боже мой, что у вас в голове? такой бред еще поискать надо

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Гость

19:38:04 17-11-2023

Гость (14:53:18 17-11-2023) Было уже такое в СССР, когда велась никому непонятная и абсо... тебя какой то вонючкой накачали антисоветской... есть пара друзей, один от тюрьмы а афган "улетел", второй в карабахе "спрятался". карабах был уже в 90-х, чтоб ты не тратил силы на поиск

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Гость

15:02:37 17-11-2023

... с ДЕТЬМИ провели профилактическую беседу! Вот УРОДЫ !!!

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Костя

15:06:47 17-11-2023

Вот таких надо расстреливать, при Сталине любая шавка писалась в штаны.

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Гость

22:46:50 18-11-2023

Костя (15:06:47 17-11-2023) Вот таких надо расстреливать, при Сталине любая шавка писала... А если такому уроду учитель даст подзатыльник, сколько говна полезет от этих же диванных критиков. Ешьт,Господа, что хотели.

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Гость

15:15:26 17-11-2023

у деда может быть внук прдросток, борец и кач.. И у подростков будет разрыв жепи от падения на бутылку и печени от алкоголизма .

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Гость

15:33:35 17-11-2023

Гость (15:15:26 17-11-2023) у деда может быть внук прдросток, борец и кач.. И у подрост... Хорошо бы.

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Гость

15:56:58 17-11-2023

Забавно бывает почитать косноязычные комментарии малограмотных и едва способных написать пару односложных предложений в ответ на комментарий человека явно грамотного, знающего что к чему и начитанного.

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Гость

19:15:44 17-11-2023

Гость (15:56:58 17-11-2023) Забавно бывает почитать косноязычные комментарии малограмотн... Написал сам себе хвалебный коммент? Грамотей, аватарка то таде! Бугага!

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Гость

05:35:45 18-11-2023

Гость (15:56:58 17-11-2023) Забавно бывает почитать косноязычные комментарии малограмотн... Так у тебя самого в одном предложении куча ошибок, грамотей!

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