Толпа пьяных школьников избила пенсионера в российском городе

Хулиганов задержали

17 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Кадр: РЕН ТВ

Пятеро пьяных школьников избили пенсионера в Рязани, сообщает РЕН ТВ.

Подростки без причины начали приставать к пожилому мужчине на улице. Они преследовали его до самого дома и уже в подъезде устроили расправу.

Полицейские быстро установили злоумышленников, так как они сняли все на видео и сами же выложили в Сеть.

С детьми провели профилактическую беседу, а на одного из них составили протокол о мелком хулиганстве. Родителей несовершеннолетних также привлекли к ответственности.

В октябре подростки в Шелаболихе Алтайского края избили сверстников и сняли это на видео.