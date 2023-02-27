Что такое ЧВК "Редан" и почему в России задерживают его участников?

26 февраля в России прошли облавы на участников ЧВК "Редан"

27 февраля 2023, 14:15, ИА Амител

Представитель ЧВК "Редан"/ Фото: группа ЧВК "Редан" во "ВКонтакте"

В конце февраля в заголовках российских СМИ появилось загадочное название – "ЧВК Редан". Увидев его, можно подумать, что речь идёт об очередной частной военной компании вроде известного "Вагнера", но это не так. "Редан" – это группа подростков с определёнными отличительными чертами. Структура пока ещё не запрещена в РФ, но полиция уже устраивала облавы на участников организации – в том числе и в Сибири. Amic.ru разобрался, что такое "ЧВК Редан", какие идеи пропагандирует группа и почему ею заинтересовалась полиция.

Что такое ЧВК "Редан"?

"ЧВК Редан" – это новое молодёжное течение. Его члены взяли за основу банду под названием "Редан" из популярного аниме-сериала Hunter x Hunter и вдохновились её визуальным стилем.

Отличительной особенностью подростков является чёрная одежда с изображением чёрного паука с цифрой "4", а также клетчатые штаны. Они носят длинные волосы и красят их в чёрный цвет.

"Московский комсомолец" со слов представителя "Редана" писал, что "редановцы" борются с так называемыми "оффниками", которые начинают драку по любому поводу. К таким "оффникам" относятся, например, футбольные фанаты.

СМИ также называли представителей "Редана" неонацистами и писали, что они якобы избивают людей других национальностей. Представители "Редана" это отрицают и настаивают, что никакой ненависти на расовой или национальной почве у них нет. Якобы если эпизоды избиения лиц неславянской национальности и были, то это случайность, настаивают они. Также "редановцы" утверждают, что сами не начинают конфликтов, а только обороняются.

Знакомая с представителями движения девушка Катарина рассказала "МК", что "ЧВК Редан" – это даже не организация, а группа людей, которая организовывала слэм (действие, при котором зрители активно расталкивают друг друга). Со слов девушки, их вещи с пауками – это всего лишь коллекция бренда одежды 2020 года и никакого посыла в ней нет. Конкретная идеология у группы также отсутствует, говорит девушка.

В сообществе "редановцев" во "ВКонтакте" сказано, что они не пропагандируют нарушение законов РФ, "терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие и другие противоправные действия". Также там утверждают, что "сообщество не связано с политикой, религией и национализмом".

Почему они назвались частной военной компанией?

К частным военным организациям "Редан" не имеет никакого отношения. Это всего лишь шутка. Можно предположить, что название подростки выбрали по аналогии с ЧВК "Вагнер", которая принимает участие в спецоперации на Украине.

Когда появилось движение?

В открытых источниках говорится, что движение появилось в сентябре 2022 года. Группа "редановцев» во "ВКонтакте" была основана 24 августа 2022 года. Однако об организации общественность узнала только в феврале 2023 года.

В чём провинились участники ЧВК "Редан"?

Они устроили несколько драк в торговых центрах. 19 февраля в московском ТРЦ "Авиапарк" произошла потасовка. "Комсомольская правда" писала, что "группа спортсменов" подралась с подростками с пауками на одежде. Сами "редановцы" в сообществе во "ВКонтакте" написали, что околофутбольщикам не понравилась внешность любителей аниме. Из-за этого якобы начался конфликт, впоследствии переросший в драку.

25 февраля Mash писал о задержании десятерых подростков по делу о массовой драке в ТЦ "Авиапарк". Главной целью правоохранителей был главарь неформалов по имени Али.

Telegram-канал Baza 25 февраля сообщил, что сотрудникам полиции дали указание задерживать уже всех подростков с приметами "ЧВК Редан".

26 февраля "редановцы» устроили массовую драку в петербургском ТРК "Галерея". В ней также участвовали околофутбольщики и "редановцы», пишет "Мел". Полиция задержала более 100 человек. Правоохранители решили взять деятельность организации на контроль. 26 февраля облавы на участников "Редана" прошли по всей стране, в том числе и в Новосибирске.

А в Барнауле "Редан" есть?

Пока никаких инцидентов с участием "редановцев" в Барнауле не было и о своём существовании они никак не заявляли. Однако в самой крупной группе "Редана" во "ВКонтакте" 40 человек – из Барнаула.