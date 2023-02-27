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Что такое ЧВК "Редан" и почему в России задерживают его участников?

26 февраля в России прошли облавы на участников ЧВК "Редан"

27 февраля 2023, 14:15, ИА Амител

Представитель ЧВК "Редан"/ Фото: группа ЧВК "Редан" во "ВКонтакте"
Представитель ЧВК "Редан"/ Фото: группа ЧВК "Редан" во "ВКонтакте"

В конце февраля в заголовках российских СМИ появилось загадочное название – "ЧВК Редан". Увидев его, можно подумать, что речь идёт об очередной частной военной компании вроде известного "Вагнера", но это не так. "Редан" – это группа подростков с определёнными отличительными чертами. Структура пока ещё не запрещена в РФ, но полиция уже устраивала облавы на участников организации – в том числе и в Сибири. Amic.ru разобрался, что такое "ЧВК Редан", какие идеи пропагандирует группа и почему ею заинтересовалась полиция.

Что такое ЧВК "Редан"?

"ЧВК Редан" – это новое молодёжное течение. Его члены взяли за основу банду под названием "Редан" из популярного аниме-сериала Hunter x Hunter и вдохновились её визуальным стилем.

Отличительной особенностью подростков является чёрная одежда с изображением чёрного паука с цифрой "4", а также клетчатые штаны. Они носят длинные волосы и красят их в чёрный цвет.

"Московский комсомолец" со слов представителя "Редана" писал, что "редановцы" борются с так называемыми "оффниками", которые начинают драку по любому поводу. К таким "оффникам" относятся, например, футбольные фанаты.

СМИ также называли представителей "Редана" неонацистами и писали, что они якобы избивают людей других национальностей. Представители "Редана" это отрицают и настаивают, что никакой ненависти на расовой или национальной почве у них нет. Якобы если эпизоды избиения лиц неславянской национальности и были, то это случайность, настаивают они. Также "редановцы" утверждают, что сами не начинают конфликтов, а только обороняются.

Знакомая с представителями движения девушка Катарина рассказала "МК", что "ЧВК Редан" – это даже не организация, а группа людей, которая организовывала слэм (действие, при котором зрители активно расталкивают друг друга). Со слов девушки, их вещи с пауками – это всего лишь коллекция бренда одежды 2020 года и никакого посыла в ней нет. Конкретная идеология у группы также отсутствует, говорит девушка.

В сообществе "редановцев" во "ВКонтакте" сказано, что они не пропагандируют нарушение законов РФ, "терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие и другие противоправные действия". Также там утверждают, что "сообщество не связано с политикой, религией и национализмом".

Почему они назвались частной военной компанией?

К частным военным организациям "Редан" не имеет никакого отношения. Это всего лишь шутка. Можно предположить, что название подростки выбрали по аналогии с ЧВК "Вагнер", которая принимает участие в спецоперации на Украине.

Когда появилось движение?

В открытых источниках говорится, что движение появилось в сентябре 2022 года. Группа "редановцев» во "ВКонтакте" была основана 24 августа 2022 года. Однако об организации общественность узнала только в феврале 2023 года.

В чём провинились участники ЧВК "Редан"?

Они устроили несколько драк в торговых центрах. 19 февраля в московском ТРЦ "Авиапарк" произошла потасовка. "Комсомольская правда" писала, что "группа спортсменов" подралась с подростками с пауками на одежде. Сами "редановцы" в сообществе во "ВКонтакте" написали, что околофутбольщикам не понравилась внешность любителей аниме. Из-за этого якобы начался конфликт, впоследствии переросший в драку.

25 февраля Mash писал о задержании десятерых подростков по делу о массовой драке в ТЦ "Авиапарк". Главной целью правоохранителей был главарь неформалов по имени Али.

Telegram-канал Baza 25 февраля сообщил, что сотрудникам полиции дали указание задерживать уже всех подростков с приметами "ЧВК Редан".

26 февраля "редановцы» устроили массовую драку в петербургском ТРК "Галерея". В ней также участвовали околофутбольщики и "редановцы», пишет "Мел". Полиция задержала более 100 человек. Правоохранители решили взять деятельность организации на контроль. 26 февраля облавы на участников "Редана" прошли по всей стране, в том числе и в Новосибирске.

А в Барнауле "Редан" есть?

Пока никаких инцидентов с участием "редановцев" в Барнауле не было и о своём существовании они никак не заявляли. Однако в самой крупной группе "Редана" во "ВКонтакте" 40 человек – из Барнаула.

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Комментарии 39

  • бить их дубинками омоновскими до полного исчезновения зубов, мозгов там уже нет
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Есть ли эти людишки в Ейске , кто знает?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Анимешники устали терпеть)
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это у тебя мозгов нет, а они за себя заступались
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Когда я служил в Советской Армии много лет назад солдаты с разным цветом кожи и разным разрезом глаз должны выполнять одну задачу.Но приказ есть приказ, знает каждый из нас.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, как журналисты разглядели черного паука на черной одежде?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Сначала нужно ликвидировать оффников, а потом редановцев.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • если покопаться в истории возникновения и личностях лидеров данной банды,то 10 против 1 найдутся ушки западных спецслужб. Уж очень знаковую дату они выбрали для обозначения своей "неполитической" позиции.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в Ейске маловероятно, вряд ли есть настолько бессмертные фрики..
    27 февраля, Гость   Ответить
  • я очень мутно поняла ситуацию, но в этом цирке "за кого ты? " я учавствовать не собираюсь
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Слава Богу Богов не АУЕ.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • устроили драки? враньё, они защищались, имеют право
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Надо всем клизму сделать. И на вид поставить.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • на самом деле, это чем-то напоминает "Токийских мстителей", но наверное мне кажется с одной стороны драки - неприемлемо для современного цивилизованного общества. НО нононо! офники представляют собой мусор, который хотелось бы выбросить.. думаю, если Редан существует - то в этом ничего плохого нет. Плохо то, что есть люди, с которыми у этой "группировки" возникают конфликты. Прежде всего нужно следить за последними, ибо именно они представляют собой некоторую опасность для окружающих...
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вы свои зубы поберегите
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Это наши русские ребята. Они не дают борзеть нацменам и правильно делают.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, все верно. Редан не нападают, это патриотическая организация.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, что вы так за них заступаетесь, они вообще мог ли в нужный момент промолчать, да и то что это организация вообще должно смущать. Так же они мог ли и не бросать намеки на непреязнь к оффникам зная последствия, тем самым выводя их на драку
    27 февраля, Гость   Ответить
  • зачем писать все то, что ВООБЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ПРАВДОЙ и вешать лапшу людям на уши? на видео, которые были сняты и выложены в сеть, прекрасно видно, что оффники сами начинают драку, когда реданы пытаются донести им словами... в каком мире мы живем боже
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а ты бы молчал, когда тебе просто угрожают тем, что разобьют тебе лицо и набрасываются кулаками?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ты то откуда знаешь?)
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, что плохого сделали около футбольные фанаты?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Правильно сделали что побили этих деградантов, не место таким в обществе
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Ищите тех кто все это организовал и воплотил в жизнь.Есть организатор.100%9
    28 февраля, Гость   Ответить
  • так. что я понял.есть ребята которые любят устраивать драки. выбирают слабых, молодых, чтоб те пояснили за шмот. когда побитые устали быть грушой для битья, и стали кучковаться. начались большие драки. и теперь делают рейды чтобы поймать покемонов с пауками. а тех кто дальше устраивают наезды за шмот не трогают?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, думаю проблема не в том, что ловят анимешников. а в том, что ловят активных, не согласных терпеть в отношении себя несправедливости анимешников.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Это сообщество русских пацанов организовавшихся для защиты русских от беспредела мигрантов поощряемого к сожалению антинародной властью проводящей политику дискриминации русских подавляющей части народа России.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, они не с молодогвардейцами подрались, что уж вы. А молодогвардейцы не вышли на улку.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, что вы так за них заступаетесь---вы бы , прежде чем нажать "отправить", перечитывали написанное. Набор слов никак не связанных между собой... Зато высказался!!!!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, сам паук белый а вот одежда чёрная
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Одновременно как по сигналу произошли массовые драки в разных регионах России, а также на Украине в нескольких городах - зверские избиения. Задействована подростковая аудитория с расчётом на то, что эта возрастная группа пубертатная, значит, рискуют и самоутверждаются вне семьи: неокрепшая психика, еще не получившие проф.образования, без определённых занятий. Объединены темой аниме-сериала. Кто-то за этим стоит: в интернет-сообществах психологи работают, обрабатывают молодых людей, и они возникают в нужный час в означенном месте толпой. Собственно, многие годы дети и подростки вовлекаются в инфо-воронку ярой пропаганды прозападной идеологии. Омбудсмены выставляют "щит", отгораживаясь от решения проблемы, говорят, что родители плохо воспитывают и не уделяют внимания. Совершенно опуская то, что в эру цифровых технологий и отсутствия в стране цензуры в интернете, подростки легко вовлекаются в такие сообщества и делятся друг с другом информацией... Смартфонизация своё дело сделала. Всё им доступно и никаких запретов нет. При отсутствии подростково-молодежной организации как это было в СССР, они вовлечены в виртуальный мир. В реальном мире лишь усугубляется их деструктивное поведение в виде подобных массовых драк, прививается жестокая идеология конкретно созданных фильмов аниме, где насилие, унижение выводится в культ. Впору бить в колокола. Анорексия. Суицид. Чайлд-фри. Лгбт-сообщества. Рискованное поведение на проезжей части. - Всё это прммерили на себя наши дети. И теперь добавились массовые побоища по команде... В период проведения СВО произошли случаи вовлечения подростков в диверсионные противоправные действия. Что-то собирается РОСПОТРЕБНАДЗОР сделать в плане экологии инфо пространства интернета? ...Фильм фильму рознь. Есть, например, замечательный аниме сериал "Клетки за работой" - герои-клетки спешат на помощь организму внутри: удивительная история Эрики и Лимфа (эритроцит и лимфоцит). Смотреть вместе с детьми и показывать в школах: познавательно, начинаешь понимать биологию с "другого ракурса". Спросить какого-нибудь омбудсмена, в курсе ли? Эти чиновники, как и психологи в школах, должны понимать, чем дышат дети: там же толкаться, где и дети пропадают на просторах интернета. Находить лучшее и жизнеутверждающее в жанре аниме. Чтобы этот вид искусства смог объединить детей на благие дела, раз это проникло в нашу жизнь также как и умные гаджеты-смартфоны... А пока что дети "смартфонами гвозди забивают"...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, тебе, похоже, сначала мозги выбили, а уж потом и зубы. Или мозгов сразу не завезли?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ничего плохого они не делают
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Молодцы ребята! Непонятно только, почему полиция задерживает именно их, а не агрессивное быдло с которым они дерутся.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Одновременно как по сигналу произошли массовые драки в разных регионах России, --- если это правда, то вряд ли оффники одновременно в разных городах России нашли редановцев. Как минимум, договаривались на "стрелку"
    01 марта, Гость   Ответить
  • Гость, твоих детей ?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Боже, люди реданы,это фанаты аниме и всё.Но почему-то их делают виновными!почему???эти оффники первые начинают драку,а редановцы просто защищают интересы и себя,в том числе!вот и все!!!
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ну да конечно как же? он же слепой
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а нормально то что, избивать прохожих людей? которые ничего не сделали?
    02 марта, Гость   Ответить
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