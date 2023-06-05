Том Холланд рассказал, какая картина о "Человеке-пауке" нравится ему больше всего
Фильмы, в которых он играл главную роль, актёр не назвал
05 июня 2023, 08:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Актёр Том Холланд, исполнявший роль "Человека-паука" в фильмах от Marvel, назвал свою любимую картину с этим героем.
По словам Холланда, лучшим из всех фильмов и мультфильмов о "паучке" он считает анимацию "Человек-паук. Через вселенные".
Он заявил, что гордится тем, что принимал участие в работе над мультфильмом.
Напомним, что "Человек-паук. Через вселенные" вышел в прокат в декабре 2018 года. 2 июня 2023 года состоялась премьера сиквела.
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