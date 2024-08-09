Том Круз исполнит трюк на церемонии закрытия Олимпиады в Париже
Он спустится с крыши стадиона "Стад де Франс"
09 августа 2024, 10:48, ИА Амител
На церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже знаменитый голливудский актёр Том Круз исполнит опасный трюк в стиле фильма "Миссия невыполнима".
62-летний артист спустится на верёвке с крыши стадиона "Стад де Франс" на поле арены, при этом в руках у него будет олимпийский флаг. Предварительно будет показан заранее записанный короткий видеоролик, в котором Круз пролетит с флагом на самолёте через Атлантический океан.
"Олимпиада — это потрясающе. Отличные истории, великие спортсмены. То, что они делают на соревнованиях, невероятно. Им присуще чувство выполненного долга", — приводит слова актёра The Sun.
Ранее Том Круз уже участвовал в эстафете олимпийского огня на Играх 2004 года в Афинах (Греция).
Церемония закрытия состоится в воскресенье, 11 августа.
11:08:41 09-08-2024
вспомнил фидьм "мишень". не накаркать бы...
11:17:25 09-08-2024
Круз ты чего?? может нинада
11:21:11 09-08-2024
Гость (11:17:25 09-08-2024) Круз ты чего?? может нинада... ну так-то неплохой актер был...
12:31:17 09-08-2024
Что с людми деньги делают. Если б это неожидано было хоть бы был вау эфект. А так вообще скукота: старика на веревке с крыши спустят. Больше на кринж похоже.
13:41:35 09-08-2024
Гость (12:31:17 09-08-2024) Что с людми деньги делают. Если б это неожидано было хоть бы... пенсия маленькая
14:04:31 09-08-2024
Том, давай! Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах!)
14:54:34 09-08-2024
Не подкачай,Круз,поболтайся на веревке.
18:31:42 09-08-2024
Но мы этого не увидим, у нас ютуба нет
21:26:05 09-08-2024
Гость (18:31:42 09-08-2024) Но мы этого не увидим, у нас ютуба нет... у кого нет.
а у кого есть.
места где раздают надо знать.