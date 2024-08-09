Том Круз исполнит трюк на церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Он спустится с крыши стадиона "Стад де Франс"

09 августа 2024, 10:48, ИА Амител

Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1204701

На церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже знаменитый голливудский актёр Том Круз исполнит опасный трюк в стиле фильма "Миссия невыполнима".

62-летний артист спустится на верёвке с крыши стадиона "Стад де Франс" на поле арены, при этом в руках у него будет олимпийский флаг. Предварительно будет показан заранее записанный короткий видеоролик, в котором Круз пролетит с флагом на самолёте через Атлантический океан.

"Олимпиада — это потрясающе. Отличные истории, великие спортсмены. То, что они делают на соревнованиях, невероятно. Им присуще чувство выполненного долга", — приводит слова актёра The Sun.

Ранее Том Круз уже участвовал в эстафете олимпийского огня на Играх 2004 года в Афинах (Греция).

Церемония закрытия состоится в воскресенье, 11 августа.