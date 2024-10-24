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Томенко: 500 зданий и коммунальных объектов восстановили в подшефном Алтаю районе ЛНР

Губернатор встретился с главой Славяносербского района

24 октября 2024, 07:14, ИА Амител

Томенко на встрече с главой Славяносербского района ЛНР Крамаренко / Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края
Томенко на встрече с главой Славяносербского района ЛНР Крамаренко / Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края

За два года в подшефном Алтайскому краю Славяносербском районе ЛНР восстановили около 500 зданий и коммунальных объектов. В их числе жилые дома, детские сады и дороги. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который встретился с главой района Сергеем Крамаренко.

"Самое важное для нас – это то, что жизнь людей становится комфортнее, безопаснее. Поначалу не все верили, что мы сможем помочь. Теперь уже дела говорят сами за себя", – отметил Томенко.

В этом году завершены работы по детским садам в Зимогорье и Металлисте. Продолжается работа по строительству дорог и восстановлению коммунальных сетей. Кроме того, в постоянном режиме продолжается сборка гуманитарных грузов для жителей ЛНР.

Томенко отметил, что во многом эта работа инициируется жителями Алтайского края, в том числе активистами общественных организаций.

Виктор Томенко Алтайский край Политика

Комментарии 10

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Гость

08:30:35 24-10-2024

Позитивная новость с одной стороны.
С другой , совсем не кажется, что в нашем крае нечего ремонтировать и восстанавливать

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Гость

08:35:44 24-10-2024

Позитива ноль. В своем краю пусть разберутся сначала.

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Гость

08:34:43 24-10-2024

А в своем крае уже все отлично?

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Гость

08:53:22 24-10-2024

"... во многом эта работа инициируется жителями Алтайского края, в том числе активистами общественных организаций". Рады за жителей ЛНР. Но почему эти активисты общественных организаций не отчитываются о том, сколько объектов было восстановлено в родном Алтайском крае? Или нечего восстанавливать и у нас всё прекрасно? Пусть бы занялись восстановлением общественного транспорта, а то алтайский Минтранс никак с этой проблемой не справляется. Пока только посадки в СИЗО.

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гость

09:20:53 24-10-2024

а художественный музей когда достроят?

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Гость

11:27:25 24-10-2024

гость (09:20:53 24-10-2024) а художественный музей когда достроят?... пора сносить уже

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Хитрилко

09:54:33 24-10-2024

с нищего края по клубку ниток - ЛНР рубаха

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Гость

11:20:13 24-10-2024

Многодетная мама из Барнаула обратилась к Томенко из-за протекающей крыши в доме--- мне кажется, основная задача губернатора улучшать жизнь именно в Алтайском крае

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Мусик

11:27:04 24-10-2024

Гость (11:20:13 24-10-2024) Многодетная мама из Барнаула обратилась к Томенко из-за прот... сказали же - принял, порешал положительно, все ок.
чего страдаете?

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ППШариков

13:27:02 24-10-2024

Если у кого то сгорал дом, то новый строили всей деревней, принцип "Своя рубашка ближе к телу" в данном случае не работал.

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