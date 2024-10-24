Томенко: 500 зданий и коммунальных объектов восстановили в подшефном Алтаю районе ЛНР

Губернатор встретился с главой Славяносербского района

24 октября 2024, 07:14, ИА Амител

Томенко на встрече с главой Славяносербского района ЛНР Крамаренко / Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края

За два года в подшефном Алтайскому краю Славяносербском районе ЛНР восстановили около 500 зданий и коммунальных объектов. В их числе жилые дома, детские сады и дороги. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который встретился с главой района Сергеем Крамаренко.

"Самое важное для нас – это то, что жизнь людей становится комфортнее, безопаснее. Поначалу не все верили, что мы сможем помочь. Теперь уже дела говорят сами за себя", – отметил Томенко.

В этом году завершены работы по детским садам в Зимогорье и Металлисте. Продолжается работа по строительству дорог и восстановлению коммунальных сетей. Кроме того, в постоянном режиме продолжается сборка гуманитарных грузов для жителей ЛНР.

Томенко отметил, что во многом эта работа инициируется жителями Алтайского края, в том числе активистами общественных организаций.