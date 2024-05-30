Дети со всей России приедут в Алтайский край на смену военно-патриотического лагеря

Федеральная патриотическая смена "Время героев" пройдет с 1 по 14 июня в лагере "Юность" Егорьевского района

30 мая 2024, 14:25, Антон Дегтярев

Смена лагеря "Страна Героев"/ Фото: странагероев.рф

В 2024 году в Алтайском крае впервые пройдет федеральная смена детского военно-исторического лагеря "Страна Героев", на которую приедут школьники из разных регионов России. Она состоится в лагере "Юность" Егорьевского района с 1 по 14 июня. Каждый год для этой смены выбирается пять регионов страны, и в 2024 году Алтайский край оказался среди них. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Ирина Фукс на пресс-конференции 30 мая.

Что такое смена "Страна Героев"?

"Страна Героев" – это сеть военно-исторических лагерей, которые организовывает Российское военно-историческое общество в рамках нацпроекта "Культура". В 2024 году лагерь будет работать в Алтайском крае, Чувашской Республике, Марий Эл, Челябинской и Ульяновской областях.

"Это федеральный проект, он реализуется несколько лет в России, и Алтайский край впервые в этом году прошел конкурсный отбор. Детям дается бесплатная путевка, часть оплачивается из краевого бюджета, часть – из федерального. Дети, которые занимались на военно-патриотических направлениях, в качестве награды получили такую путевку", – пояснила Ирина Фукс.

Лагерь "Страна Героев" / Фото: странагероев.рф

Чем дети будут заниматься в лагере?

Программа лагеря будет направлена на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, там пройдут историко-просветительские мероприятия, занятия по физической, строевой, огневой, тактической, медицинской подготовке, по военно-поисковой работе, ориентированию на местности и так далее. Также пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта, командные игры и культурно-массовые мероприятия.

Программа будет включать несколько блоков:

историко-патриотический курс "Военная история России";

школу социального проектирования "Мой патриотический проект";

специальные программы тематических направлений: "Защитники", "Хранители истории", "Медиа Победы" и "Волонтеры Победы".

Заниматься с детьми будут не только вожатые, но и 16 инструкторов, среди которых есть и участники СВО.

"Опытные инструкторы научат участников работать в команде, преодолевать страх и сомнения, развивать ораторское мастерство и проявлять лидерские качества. При этом каждый участник лагеря приобретет навыки самообороны без оружия, огневой подготовки и метания ножей, а также получит возможность ознакомиться с техникой сдачи норм ГТО, азов прыжков с парашютом и высотной подготовки", – пояснили в алтайском Минобре.

Лагерь "Смена Героев" / Фото: странагероев.рф

Кто поехал на федеральную смену?

На смену поехали учащиеся школ и профессиональных образовательных организаций, воспитанники военно-патриотических и спортивных объединений, члены поисковых отрядов, кадетских и казачьих корпусов, школ-интернатов военно-спортивной направленности (от 12 до 17 лет), у которых нет медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Также в лагерь через отбор попали участники, финалисты и победители олимпиад, различных конкурсов, соревнований и военно-патриотических фестивалей.

Всего в лагерь отправятся 800 детей из 1146 подавших заявки. 150 ребят будет из Красноярского края, 50 – из Омской области, 28 – из Московской области, 14 – из Кемеровской области. Остальные дети в лагере будут из 15 муниципалитетов Алтайского края (41 ребенок из семей участников СВО и 85 – из многодетных семей).

Напомним, что Алтайский край в 2024 году отправит на отдых в лагеря Краснодарского края 760 детей из подшефного Славяносербского района ЛНР. На это потратят деньги из бюджета Алтайского края. Также в лагерях Алтая отдохнет более 500 детей участников СВО.