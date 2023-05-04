Томенко: 60 памятников Великой Отечественной войне восстановят в Алтайском крае

Всего за два года в планах краевых властей привести в порядок 120 памятников. На эти цели выделено 160 млн рублей

04 мая 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

В Алтайском крае продолжают восстановление памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Как рассказал в своём Telegram-канале губернатор Виктор Томенко, работа ведётся перед 9 мая.

Он отметил, что в порядок уже приводили монументы в больших населённых пунктах, однако внимания требуют и памятники в малых сёлах. До конца года 60 штук должны отремонтировать в 32 муниципалитетах, в том числе в Панкрушихинском, Локтевском и Романовском районах.

Также Томенко пообещал облагородить территории, на которых они находятся. Всего за два года в планах краевых властей привести в порядок 120 памятников. На эти цели выделено 160 млн рублей.