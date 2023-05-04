Томенко посмотрел, как осваиваются пустующие территории бывшего моторного завода
В новых цехах будут производить технику для лесной и нефтегазовой промышленности
04 мая 2023, 15:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил предприятие "Алтайлесмаш", которое сейчас строит новые цеха на территории бывшего моторного завода.
Предприятие, делающее технику для лесной и нефтегазовой промышленности, планирует в ближайшем будущем удвоить объёмы производства. Томенко указал, что эти планы выполнимы.
"С учётом того, что импортозамещение работает, спрос у наших отечественных предприятий есть", – отметил глава региона после осмотра производства.
Томенко подчеркнул, что готов обсудить меры поддержки предприятия для дальнейшего развития промышленности края.
"Я позавчера встречался с президентом. Он обратил внимание на результат нашей работы за прошлый год в сфере промышленности", – отметил Томенко.
Ранее министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка сообщил, что в регионе оборонных предприятий стало в три раза больше из-за СВО.
16:07:53 04-05-2023
Нехитрое это дело:лес валить и нефть качать.Но и тут мировой империализм проник в наше производство своими жирными пальцами.По рукам им,по мордам.
19:03:52 04-05-2023
Поздно пора руки вверх поднимать. Некому на заводах работать. Все по офисам сидят.