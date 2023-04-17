Почти 50 автомобилей закупят для барнаульской поликлиники № 14

Мэрия планирует потратить на автомобили 71,4 млн рублей

17 апреля 2023, 14:30, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Барнаульская поликлиника № 14 закупит 47 легковых автомобилей к открытию своего нового корпуса. Максимальная цена этого лота – 71, 4 млн рублей. Планируется, что каждая машина должна стоить 1,5 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Лот появился на портале 14 апреля 2023 года. Желающие поставить автомобили компании могут подавать заявки до 25 апреля 2023 года.

По контракту у автомобилей должен быть бензиновый двигатель, механическая коробка передач, полный привод, кондиционер, топливный бак объёмом минимум 50 литров, барабанные задние и дисковые передние тормоза. Автомобили должны быть белыми и новыми – не раньше 2023 года выпуска. Вместе с машинами подрядчик поставит комплект зимних шин.

Контракт должен быть исполнен до 31 августа 2023 года.

Напомним, что уже в августе 2023 года у барнаульской поликлиники появится новое здание. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов ранее рассказывал, что переезд в новое здание будет постепенным, "чтобы не останавливать процесс оказания медицинской помощи населению". По словам Попова, переезд начнётся с терапевтических отделений и займёт около месяца.