Томенко: Алтайский край подарит львёнка самарскому зоопарку

Губернатор также рассказал, что ему "приятно видеть", как развивается барнаульская "Лесная сказка"

06 июня 2023, 09:20, ИА Амител

Зоопарку Самары подарят львёнка по кличке Алтай, который сейчас проживает в барнаульской "Лесной сказке". Об этом в телеграме сообщил губернатор Виктор Томенко.

Напомним, в апреле в самарском зоопарке из-за обострившихся возрастных заболеваний умер единственный лев. После этого директор барнаульского зверинца Сергей Писарев сообщил, что подарит коллегам львёнка, если ему не станут менять прозвище.

"Мы знаем, что сегодня в самарском зоопарке нет льва, а совсем недавно в барнаульском зоопарке родился львёнок Алтай, – сказал Виктор Томенко. – Мы с губернатором Дмитрием Азаровым переговорили и хотели бы для всех жителей Самарской области сделать вот такой подарок и передать нашего Алтая, чтобы в самарском зоопарке тоже был настоящий царь природы".

Глава региона в телеграм-канале также рассказал, что ему приятно видеть, как развивается барнаульская "Лесная сказка", ведь там не только появляются новые животные, но также благоустраивается территория и возводятся новые вольеры.