Томенко: Алтайский край подарит львёнка самарскому зоопарку
Губернатор также рассказал, что ему "приятно видеть", как развивается барнаульская "Лесная сказка"
06 июня 2023, 09:20, ИА Амител
Зоопарку Самары подарят львёнка по кличке Алтай, который сейчас проживает в барнаульской "Лесной сказке". Об этом в телеграме сообщил губернатор Виктор Томенко.
Напомним, в апреле в самарском зоопарке из-за обострившихся возрастных заболеваний умер единственный лев. После этого директор барнаульского зверинца Сергей Писарев сообщил, что подарит коллегам львёнка, если ему не станут менять прозвище.
"Мы знаем, что сегодня в самарском зоопарке нет льва, а совсем недавно в барнаульском зоопарке родился львёнок Алтай, – сказал Виктор Томенко. – Мы с губернатором Дмитрием Азаровым переговорили и хотели бы для всех жителей Самарской области сделать вот такой подарок и передать нашего Алтая, чтобы в самарском зоопарке тоже был настоящий царь природы".
Глава региона в телеграм-канале также рассказал, что ему приятно видеть, как развивается барнаульская "Лесная сказка", ведь там не только появляются новые животные, но также благоустраивается территория и возводятся новые вольеры.
10:04:15 06-06-2023
Ми-ми-мишость зашкаливает)))
11:25:48 06-06-2023
горожанка (10:04:15 06-06-2023) Ми-ми-мишость зашкаливает)))... Тьфу на вас! Львенок, как львенок. И нечего его хвалить.
11:25:17 06-06-2023
А они руки мыли, прежде чем тигрят/львят в руки брать?