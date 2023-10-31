Томенко "без особых революций" назначил двух новых министров
"Новые" руководители и ранее возглавляли свои ведомства
31 октября 2023, 15:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил министра финансов и министра промышленности и энергетики, сообщает "Атмосфера".
31 октября Томенко подписал распоряжение о назначении на должность заместителя председателя правительства края, министра финансов Данила Ситникова. На прошлой неделе его назначение согласовали депутаты АКЗС.
"Он вступит в должность с 1 ноября", – отмечает издание.
Также с 1 ноября к работе приступит министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, который до этого исполнял обязанности главы ведомства.
Напомним, Ситников и Химочка сохранили свои посты в краевом правительстве.
На данный момент вакантными остаются кресла руководителей Минэкономразвития, Минздрава, Минприроды и Минспорта, а также одного вице-премьера, который одновременно возглавляет Минэкономразвития.
Ранее Томенко заявил, что при обновлении состава алтайского кабмина "особых революций не будет".
15:24:52 31-10-2023
Как человек ни разу не работавший на промышленном предприятии стоит во главе минпрома края? Просто объясните... Так мало того, в этом же министерстве заместителем руководителя работает красноярская подруга одного из замгубернатора - сборище лентяев!
15:33:12 31-10-2023
а вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь...
16:30:12 31-10-2023
Толик Нагорнов не котируется что ли?
18:22:12 31-10-2023
Бизнес, ничего личного.
21:12:59 31-10-2023
Правильность назначений определяется результатом работы назначенных. А результат мы все видим хотя бы по рейтингам регионов, где Алтайский край по большинству позиций занимает далеко не лидирующие позиции. Так что на что надеяться жителям края остается под вопросом.
21:25:57 31-10-2023
А что , выбрать то совсем некого? Скоро Новый год, а там срочный поиск по коридорам, хоть бы успели.
08:20:58 01-11-2023
Еще несколько дармоедов с министерскими зарплатами посадил на нашу шею и нищий краевой бюджет. Их уже наверно больше чем в Москве.