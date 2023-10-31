НОВОСТИПолитика

Томенко "без особых революций" назначил двух новых министров

"Новые" руководители и ранее возглавляли свои ведомства

31 октября 2023, 15:15, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов
Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил министра финансов и министра промышленности и энергетики, сообщает "Атмосфера".

31 октября Томенко подписал распоряжение о назначении на должность заместителя председателя правительства края, министра финансов Данила Ситникова. На прошлой неделе его назначение согласовали депутаты АКЗС.

"Он вступит в должность с 1 ноября", – отмечает издание.

Также с 1 ноября к работе приступит министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, который до этого исполнял обязанности главы ведомства.

Напомним, Ситников и Химочка сохранили свои посты в краевом правительстве.

На данный момент вакантными остаются кресла руководителей Минэкономразвития, Минздрава, Минприроды и Минспорта, а также одного вице-премьера, который одновременно возглавляет Минэкономразвития.

Ранее Томенко заявил, что при обновлении состава алтайского кабмина "особых революций не будет".

Фото: Алексей Беленёв / amic.ru

Новые лица в правительстве Алтайского края. Инфографика amic.ru

Их нет. Все назначенные чиновники работали с губернатором в предыдущий срок
НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Алтайский край отставки и назначения

Комментарии 7

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Гость

15:24:52 31-10-2023

Как человек ни разу не работавший на промышленном предприятии стоит во главе минпрома края? Просто объясните... Так мало того, в этом же министерстве заместителем руководителя работает красноярская подруга одного из замгубернатора - сборище лентяев!

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1

15:33:12 31-10-2023

а вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь...

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толян

16:30:12 31-10-2023

Толик Нагорнов не котируется что ли?

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Гость

18:22:12 31-10-2023

Бизнес, ничего личного.

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гость

21:12:59 31-10-2023

Правильность назначений определяется результатом работы назначенных. А результат мы все видим хотя бы по рейтингам регионов, где Алтайский край по большинству позиций занимает далеко не лидирующие позиции. Так что на что надеяться жителям края остается под вопросом.

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гость

21:25:57 31-10-2023

А что , выбрать то совсем некого? Скоро Новый год, а там срочный поиск по коридорам, хоть бы успели.

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александр

08:20:58 01-11-2023

Еще несколько дармоедов с министерскими зарплатами посадил на нашу шею и нищий краевой бюджет. Их уже наверно больше чем в Москве.

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