"Новые" руководители и ранее возглавляли свои ведомства

31 октября 2023, 15:15, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил министра финансов и министра промышленности и энергетики, сообщает "Атмосфера".

31 октября Томенко подписал распоряжение о назначении на должность заместителя председателя правительства края, министра финансов Данила Ситникова. На прошлой неделе его назначение согласовали депутаты АКЗС.

"Он вступит в должность с 1 ноября", – отмечает издание.

Также с 1 ноября к работе приступит министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, который до этого исполнял обязанности главы ведомства.

Напомним, Ситников и Химочка сохранили свои посты в краевом правительстве.

На данный момент вакантными остаются кресла руководителей Минэкономразвития, Минздрава, Минприроды и Минспорта, а также одного вице-премьера, который одновременно возглавляет Минэкономразвития.

Ранее Томенко заявил, что при обновлении состава алтайского кабмина "особых революций не будет".