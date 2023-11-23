Бийчанин с инвалидностью обратился в Минсоцзащиты, но необходимого пандуса так и не дождался

23 ноября 2023, 17:48, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал от мэра Бийска Виктора Щигрева в кратчайшие сроки решить вопрос с пандусом для инвалида. Такое поручение он дал в ходе своей прямой линии. С вопросом обратился житель Бийска Иван Белкин. Мужчина с инвалидностью не смог самостоятельно добиться установки пандуса.

Мужчина пояснил, что пандуса в его доме сейчас нет, поэтому на улицу он выбирается лишь в случае крайней необходимости. Горожанин обратился в региональное Минсоцзащиты, чтобы ведомство решило вопрос с установкой пандуса. Сотрудники приезжали к обратившемуся, но никаких работ так и не провели.

Виктор Томенко в ответ заявил, что вопрос с пандусами – очень важный для поддержки людей с инвалидностью. Губернатор подчеркнул, что все новые объекты возводят уже с высоким уровнем доступности для инвалидов. А вот старые постройки нужно оснащать специальными подъемами.

"Это один из аспектов зрелости нашего общества. Мы должны людям, которым тяжело перемещаться, помочь. Должны позаботиться, чтобы они были встроены в жизнь", – отметил глава региона. Разобраться в ситуации Томенко поручил главе Бийска. Губернатор подчеркнул, что у Виктора Щигрева есть неделя, чтобы решить вопрос. Доложить о ситуации он должен уже 1 декабря.

"Нужно оперативно посмотреть и к 1 декабря доложить, какое там решение. В Бийске должны определиться, как сделать пандус. Если вопрос решается на этом уровне, то пандус будет. Если не решается, то мы будем искать другой способ", – сказал Виктор Томенко.Прямая линия с губернатором Виктором Томенко проходит 23 ноября и транслируется по всем местным телеканалам. Глава региона в прямом эфире отвечает на вопросы и просьбы жителей. Смотреть трансляцию можно на нашем сайте. Самое главное из прямой линии мы публикуем в своем Telegram-канале.