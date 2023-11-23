Общение губернатора Томенко с жителями Алтайского края. Видео
Это уже третья ежегодная прямая линия главы региона
23 ноября 2023, 17:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответил на вопросы жителей в прямом эфире. Главе региона поступило 3,5 тысячи обращений: около 1300 – в письменном виде и более 2200 звонков. На самые проблемные вопросы он ответил в ходе трансляции. Остальные обращения также не останутся без внимания, но ответы на них дадут уже вне эфира.
В этом году самыми волнующими жителей темами стали: социальное обслуживание и защита, дороги, ЖКХ, образование, благоустройство и здравоохранение.
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17:05:29 23-11-2023
А можно попросить Светофор и камеры Видео фиксации на улице Аванесова . где недавно сбили насмерть девочку
17:33:37 23-11-2023
Не общаться а отчитываться перед народом в прямом эфире о своей деятельности. И почему мы так хреново живем хуже нежели в других регионах при том что наш регион один из богатейших.
17:42:02 23-11-2023
Гость (17:33:37 23-11-2023) Не общаться а отчитываться перед народом в прямом эфире о св... Богатейших? У нас практически ничего нет, ни полезных ископаемых, ни про ышленности, а на сельхозке далеко не уедешь, а туризм в нашем крае тоже такое себе удовольствие.
18:01:34 23-11-2023
Гость (17:42:02 23-11-2023) Богатейших? У нас практически ничего нет, ни полезных ископа... Ошибаетесь! Кушать всем хочется, а цены на продовольствие очень высоки. Но здесь другой вопрос возникает, как сделать так, чтобы его не скупали за копейки и перепродавали с огромными барышами, а непосредственный производитель сводил концы с концами. Но это уже другая тема, но Томенко такое решить не по силам.
09:29:56 24-11-2023
Гость (17:42:02 23-11-2023) Богатейших? У нас практически ничего нет, ни полезных ископа... Чтобы определить богатейшие мы или беднейшие ,надо знать в денежном выражении сколько мы зарабатываем и сколько уходит средств в центр.Можно любой богатый регион сделать бедным и любой бедный богатым.В зависимости от того сколько уходит из региона денег.