Общение губернатора Томенко с жителями Алтайского края. Видео

Это уже третья ежегодная прямая линия главы региона

23 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответил на вопросы жителей в прямом эфире. Главе региона поступило 3,5 тысячи обращений: около 1300 – в письменном виде и более 2200 звонков. На самые проблемные вопросы он ответил в ходе трансляции. Остальные обращения также не останутся без внимания, но ответы на них дадут уже вне эфира.

В этом году самыми волнующими жителей темами стали: социальное обслуживание и защита, дороги, ЖКХ, образование, благоустройство и здравоохранение.