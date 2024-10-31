"Собран достойный". Томенко доложил Путину об урожае в Алтайском крае

По масличным культурам ожидается очередной рекорд

31 октября 2024, 07:14, ИА Амител

Путин на совещании из Ново-Огарева / Фото: kremlin.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с докладом перед президентом России Владимиром Путиным во время совещания правительства и рассказал о ситуации с урожаем. Стенограмму мероприятия опубликовали на официальном сайте Кремля.

Томенко отметил, что Алтайский край вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Регион традиционно находится в лидерах по производству основных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Губернатор напомнил о сложной ситуации, которая сложилась в пору уборки урожая, – из-за дождей пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на рекордное количество осадков, работы почти завершены, осталось лишь немного подсолнечника.

"Собран достойный урожай. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур оценивается на уровне 5,5 млн тонн в первоначально оприходованном весе. По масличным культурам ожидаем очередной рекорд для Алтайского края – более 2 млн тонн, – рассказал Томенко.

Губернатор добавил, что в Алтайском крае сохраняется положительная динамика по показателям развития животноводства в общественном секторе.