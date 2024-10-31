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"Собран достойный". Томенко доложил Путину об урожае в Алтайском крае

По масличным культурам ожидается очередной рекорд

31 октября 2024, 07:14, ИА Амител

Путин на совещании из Ново-Огарева / Фото: kremlin.ru
Путин на совещании из Ново-Огарева / Фото: kremlin.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с докладом перед президентом России Владимиром Путиным во время совещания правительства и рассказал о ситуации с урожаем. Стенограмму мероприятия опубликовали на официальном сайте Кремля.

Томенко отметил, что Алтайский край вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Регион традиционно находится в лидерах по производству основных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Губернатор напомнил о сложной ситуации, которая сложилась в пору уборки урожая, – из-за дождей пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на рекордное количество осадков, работы почти завершены, осталось лишь немного подсолнечника.

"Собран достойный урожай. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур оценивается на уровне 5,5 млн тонн в первоначально оприходованном весе. По масличным культурам ожидаем очередной рекорд для Алтайского края – более 2 млн тонн, – рассказал Томенко.

Губернатор добавил, что в Алтайском крае сохраняется положительная динамика по показателям развития животноводства в общественном секторе.

Виктор Томенко Владимир Путин Алтайский край сельское хозяйство урожай

Комментарии 10

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Wert

08:04:58 31-10-2024

Кушать будем досыта

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Гость

12:53:11 31-10-2024

Wert (08:04:58 31-10-2024) Кушать будем досыта ... Нет, кушать будем меньше, может даже один раз в сутки.

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Гость

08:09:00 31-10-2024

Урожай отличный - это и спровоцирует рост цен на зерновые

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Гость

16:36:27 31-10-2024

Гость (08:09:00 31-10-2024) Урожай отличный - это и спровоцирует рост цен на зерновые... Эти зерновые-в основном фураж. Люди его не кушают.

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Гость

08:20:36 31-10-2024

Раз всё так замечательно, зарплаты в крае вырастут и сельхозпродукция упадет в цене? Как хочется видеть регион хотя бы в середине списка по уровню зарплат.

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Гость

09:01:55 31-10-2024

Гость (08:20:36 31-10-2024) Раз всё так замечательно, зарплаты в крае вырастут и сельхо... Либераст??

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Гость

12:46:30 31-10-2024

Гость (08:20:36 31-10-2024) Раз всё так замечательно, зарплаты в крае вырастут и сельхо... Москву кормить надо! а вам середину списка подавай.

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Аннушка

08:57:28 31-10-2024

Что, и хлеб будет настоящий?

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Повсекакий

09:56:43 31-10-2024

Ну а что поимеют жители края с этих рекордов?Особенно сельские труженики.Повышение цен на масло ,хлеб,мясо ,яйца и так далее?Если в советское время цены не росли ,был какой то смысл в этих достижениях,а сейчас это работает только на прибыль кучки владельцев.

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Гость

10:54:35 31-10-2024

в с Контошино закрыли единственную школу дальше про успехи нужно говорить?-----
редакция занимается этой темой, в ближайшее время выйдет материал по этой проблеме

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