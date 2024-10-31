"Собран достойный". Томенко доложил Путину об урожае в Алтайском крае
По масличным культурам ожидается очередной рекорд
31 октября 2024, 07:14, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с докладом перед президентом России Владимиром Путиным во время совещания правительства и рассказал о ситуации с урожаем. Стенограмму мероприятия опубликовали на официальном сайте Кремля.
Томенко отметил, что Алтайский край вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Регион традиционно находится в лидерах по производству основных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Губернатор напомнил о сложной ситуации, которая сложилась в пору уборки урожая, – из-за дождей пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на рекордное количество осадков, работы почти завершены, осталось лишь немного подсолнечника.
"Собран достойный урожай. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур оценивается на уровне 5,5 млн тонн в первоначально оприходованном весе. По масличным культурам ожидаем очередной рекорд для Алтайского края – более 2 млн тонн, – рассказал Томенко.
Губернатор добавил, что в Алтайском крае сохраняется положительная динамика по показателям развития животноводства в общественном секторе.
08:04:58 31-10-2024
Кушать будем досыта
12:53:11 31-10-2024
Wert (08:04:58 31-10-2024) Кушать будем досыта ... Нет, кушать будем меньше, может даже один раз в сутки.
08:09:00 31-10-2024
Урожай отличный - это и спровоцирует рост цен на зерновые
16:36:27 31-10-2024
Гость (08:09:00 31-10-2024) Урожай отличный - это и спровоцирует рост цен на зерновые... Эти зерновые-в основном фураж. Люди его не кушают.
08:20:36 31-10-2024
Раз всё так замечательно, зарплаты в крае вырастут и сельхозпродукция упадет в цене? Как хочется видеть регион хотя бы в середине списка по уровню зарплат.
09:01:55 31-10-2024
Гость (08:20:36 31-10-2024) Раз всё так замечательно, зарплаты в крае вырастут и сельхо... Либераст??
12:46:30 31-10-2024
Гость (08:20:36 31-10-2024) Раз всё так замечательно, зарплаты в крае вырастут и сельхо... Москву кормить надо! а вам середину списка подавай.
08:57:28 31-10-2024
Что, и хлеб будет настоящий?
09:56:43 31-10-2024
Ну а что поимеют жители края с этих рекордов?Особенно сельские труженики.Повышение цен на масло ,хлеб,мясо ,яйца и так далее?Если в советское время цены не росли ,был какой то смысл в этих достижениях,а сейчас это работает только на прибыль кучки владельцев.
10:54:35 31-10-2024
в с Контошино закрыли единственную школу дальше про успехи нужно говорить?-----
редакция занимается этой темой, в ближайшее время выйдет материал по этой проблеме