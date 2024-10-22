Урожай озимой пшеницы может снизиться к 2025 году

Среди причин эксперты выделяют засуху и нежелание фермеров вкладываться в защиту растений

22 октября 2024, 14:45, ИА Амител

Пшеница / Фото: unsplash.com / Andriy Nestruiev

В 2025 году урожай пшеницы может сократиться из-за засухи и отсутствия дополнительных вложений фермеров в защиту растений, сообщает "Коммерсантъ".

Урожай пшеницы в России через год может составить 80,1 млн тонн, сократившись на 1,7% к текущему году и на 9,1% к среднему значению за пять лет. Эксперты не исключают, что урожай пшеницы в следующем году может быть хуже текущего. Однако вслед за этим специалисты уверяют: делать прогнозы до конца декабря – начала января преждевременно.

Также высказывают предположение, что урожай пшеницы в 2025 году будет достигать 80-85 млн тонн, а в этом году – 81,5-82 млн тонн.

Известно, что проблемой низкой урожайности стало длительное отсутствие дождей. Из-за сложных погодных условий аграрии скорректировали объем посева озимой пшеницы. По данным онлайн-издания об аграрных рынках "Совэкон", к 2025 году площади посева культуры составят 15,4 млн га, сократившись на 4,4% год к году. В этот объем входит как сокращение посевов, так и возможная гибель части урожая.

Директор "Совэкона" Андрей Сизов поясняет, что на посевы пшеницы влияет и финансовое состояние фермеров. Из-за низкой рентабельности они будут покупать меньше средств защиты растений или удобрений. Растущие издержки считают основным и долгосрочным фактором сокращения площадей под пшеницу.