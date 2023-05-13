Томенко дополнительно направит 4 млрд рублей городам и районам Алтайского края
Губернатор внёс в АКЗС законопроект об уточнении краевого бюджета
13 мая 2023, 11:02, ИА Амител
Более 4 млрд рублей дополнительно направят муниципальным образованиям Алтайского края по инициативе Виктора Томенко. Как сообщили в правительстве региона, губернатор внёс в АКЗС законопроект об уточнении краевого бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
"Существенный дополнительный объём средств будет направлен на поддержку муниципальных образований края, в т.ч. будут предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городов и районов в сумме 1 млрд рублей, а прочие дотации муниципальным образованиям составят 700 млн рублей", – говорится в сообщении.
Кроме того, муниципалитетам дополнительно направят 1,3 млрд рублей в рамках адресной инвестиционной программы и мероприятий по капремонту. Ещё 293 млн рублей субсидий поступит в бюджеты муниципалитетов на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения.
Субсидии на топливно-энергетические ресурсы составят 200 млн рублей, а на развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей – 80 млн рублей. Вдобавок предусмотрено 67 млн рублей субсидий на повышение уровня антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций в целях выполнения условий реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования.
"Общий объём финансовой помощи органам местного самоуправления с учётом поправок составит 60,2 млрд рублей. Рост к утверждённому закону – на 4,1 млрд рублей (107%), а к первоначальному бюджету на 2023 год рост составит более 114%. Таким образом, из общей суммы предложенных главой региона поправок 8,4 млрд рублей половина будет направлена на финансовую помощь органам местного самоуправления", – отметили в краевом правительстве.
12:44:25 13-05-2023
А в заголовке написано: "Томенко направит 4 миллиарда..." Из кровных что ли?
13:47:51 13-05-2023
Своих денег бы отправил
17:20:02 13-05-2023
Вот спасибо! Из своих,кровных?
22:30:11 13-05-2023
А откуда взялись дополнительные миллиарды? Особенно это любопытно за несколько месяцев до выборов губернатора.
04:13:31 14-05-2023
Какая приятная случайная неожиданность. Откуда взялись дополнительные миллиарды?