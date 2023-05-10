Томенко: в Алтайском крае за последние пять лет отремонтировали 450 школ

Губернатор съездил с рабочим визитом в Мамонтовский район

10 мая 2023, 14:42, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

В Алтайском крае за последние пять лет отремонтировали почти 450 школ, заявил губернатор Виктор Томенко во время рабочего визита в Мамонтовский район 10 мая.

Глава региона, в частности, побывал в селе Островном, где осмотрел недавно отремонтированную за 47 млн рублей школу.

"Как будто вторая жизнь началась. Вообще за эту пятилетку мы хорошо поработали, почти 450 школ отремонтировали. Отлично федеральный проект по модернизации нам помогает. Почти 7,5 млрд на это мы потратили", – отметил Томенко.

Он также осмотрел детскую площадку, построенную по программе "Комфортная городская среда", и сказал, что за последние годы по краю сделали около 1300 таких объектов.

"Больше деньги выделяет государство на такие цели – это и парки, и скверы, и набережные. Почти 4 млрд на эти цели были выделено. Так что и до маленьких населённых пунктов она добралась", – сказал губернатор.

Кроме того, в ходе поездки Виктор Томенко побывал в Мамонтовской ДЮСШ (по его мнению, здесь необходим ремонт) и в спорткомплексе с бассейном, теннисным кортом и тренажёрным залом, который построили за счёт частного инвестора Алексея Яковенко.

Виктор Томенко пообещал, что власти региона будут стараться, чтобы в сёлах жизнь становилась лучше и лучше.