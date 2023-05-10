Томенко: в Алтайском крае за последние пять лет отремонтировали 450 школ
Губернатор съездил с рабочим визитом в Мамонтовский район
10 мая 2023, 14:42, ИА Амител
В Алтайском крае за последние пять лет отремонтировали почти 450 школ, заявил губернатор Виктор Томенко во время рабочего визита в Мамонтовский район 10 мая.
Глава региона, в частности, побывал в селе Островном, где осмотрел недавно отремонтированную за 47 млн рублей школу.
"Как будто вторая жизнь началась. Вообще за эту пятилетку мы хорошо поработали, почти 450 школ отремонтировали. Отлично федеральный проект по модернизации нам помогает. Почти 7,5 млрд на это мы потратили", – отметил Томенко.
Он также осмотрел детскую площадку, построенную по программе "Комфортная городская среда", и сказал, что за последние годы по краю сделали около 1300 таких объектов.
"Больше деньги выделяет государство на такие цели – это и парки, и скверы, и набережные. Почти 4 млрд на эти цели были выделено. Так что и до маленьких населённых пунктов она добралась", – сказал губернатор.
Кроме того, в ходе поездки Виктор Томенко побывал в Мамонтовской ДЮСШ (по его мнению, здесь необходим ремонт) и в спорткомплексе с бассейном, теннисным кортом и тренажёрным залом, который построили за счёт частного инвестора Алексея Яковенко.
Виктор Томенко пообещал, что власти региона будут стараться, чтобы в сёлах жизнь становилась лучше и лучше.
15:27:16 10-05-2023
Да рай просто . Народ бросает города и прётся в сёла, там и работа и соцкультбыт и медобслуживание лучше чем в городе.
08:48:25 11-05-2023
Конечно, провезли по нормальным местам, где все недавно построили...Кроме ДЮСШ (вот вот развалится). На детскую площадку в Островном, всех родителей с детьми к десяти часам согнали, что за показуха... В том же Островном взяли и показали бы в каких условиях занимается единственная хоккейная команда в районе. В этот частный тренажёрный зал и бассейн стоит денег, а при заработной платы на селе, нет возможности детей сводить. А про теннисный корт я вообще молчу, никогда там никто не занимался, только сам гр. Яковенко и его знакомые, а показали... Да много можно писать, я думаю так в каждом районе....