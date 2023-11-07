Томенко: дорожники перешли на зимний режим работы в Алтайском крае

К этой зиме в регионе подготовили около 1000 единиц техники, в том числе и новую

07 ноября 2023, 13:33, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Дорожники в Алтайском крае фактически перешли на зимний режим работы. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко, в целом обстановка спокойная, однако есть проблемные участки с сильной гололедицей.

К этой зиме в регионе подготовили около 1000 единиц техники, в том числе и новую. Работа диспетчерских служб организована в круглосуточном режиме, а если в отдельных муниципалитетах возникнут сложности, краевые службы готовы прийти на помощь.

"Вопрос безопасности на дорогах, как я уже говорил, один из важнейших для органов власти: как краевых, так и для муниципальных. Поэтому и ситуация с уборкой дорог, их обработкой противогололедными материалами, установкой снегозадерживающих заборов будет как обычно под пристальным контролем ответственных служб", – добавил Томенко.Губернатор также обратился к участникам дорожного движения, призвав их быть как можно внимательнее и осторожнее. По словам главы региона, это важно и как для их собственной безопасности, так и для безопасности других жителей региона.