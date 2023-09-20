Томенко: экспорт продукции АПК из Алтайского края сохранится на уровне 2022 года
Глава региона подчеркнул, что обстановка действительно сложная, однако запасы предыдущих сезонов и урожай этого года спасают ситуацию
20 сентября 2023, 20:54, ИА Амител
Экспорт сельхозпродукции из Алтайского края сохранится на уровне 2022 года, несмотря на погодные аномалии, мешающие аграриям в уборке урожая. Как сообщает ТАСС, об этом заявил губернатор Виктор Томенко.
Глава региона подчеркнул, что обстановка действительно сложная, однако запасы предыдущих сезонов и урожай этого года позволят не снизить уровень экспорта сельхозпродукции.
"Технические возможности и для уборки, и для сушки, и для хранения зерна у хозяйств есть. За последние годы параллельно с укреплением технического парка в регионе эффективно обновляются сушильные мощности и площадки хранения, что дает возможность максимально сохранять качество зерна", – добавил губернатор.По словам Томенко, за первые восемь месяцев 2023 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Алтайского края даже превысил показатели этого же периода 2022 года – почти на 25%. При этом природные аномалии не дают убирать урожай. Пока в крае убрано лишь 47% площадей зерновых и зернобобовых. По подсчетам губернатора, аграриям надо 10-12 дней без осадков, чтобы собрать весь урожай.
09:18:38 21-09-2023
Где тогда курятина по вменяемым ценам?
11:26:35 21-09-2023
Гость (09:18:38 21-09-2023) Где тогда курятина по вменяемым ценам?... В Китае)))))))))
09:52:47 21-09-2023
Тем кто не в курсе ситуации - пофиг на то что он сказал, а тем кто в курсе - и подавно.