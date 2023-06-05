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Виктор Томенко проверил работы по реконструкции моста на Новом рынке

Глава региона отметил, что развиваться должен не только Барнаул, но и все города края

05 июня 2023, 19:10, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход работ на мосту у Нового рынка и проинспектировал новую дорогу на улице 65 лет Победы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Отмечается, что в перспективе в микрорайоне "Дружный" будет жить около 40 тысяч человек. Глава региона отметил, что уже запланировано продолжить строительство ул. 65 лет Победы до Павловского тракта, ул. Семёнова – от ул. Солнечная Поляна до ул. Попова. Есть планы на строительство дорог на ул. 280-летия Барнаула, ул. Багряной.

Во время визита на путепровод на проспекте Ленина Виктор Томенко пообщался с подрядчиком, чтобы убедиться, что все работы будут завершены вовремя.

 "Задача наша – делать Барнаул современным городом. Но и другим городам края уделять внимание – и Бийску, и Заринску, и Алейску, и Рубцовску. И не только городам уделять внимание, но и нашим сёлам. Алтайский сельский стандарт хорошо воспринимается людьми", – сказал глава региона.

Всего в Алтайском крае ремонтируется и строится по 800 км дорог в год. Дорожное строительство ведётся во всех районах края. За пять лет в строительство дорог вложено 75 млрд рублей.

Барнаул Виктор Томенко Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 3

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Нуну

21:40:30 05-06-2023

Пора строить мост с Юрина на Красноармейский или рыть тоннель, хотя нет, там же вокзал, в центре города, это проклятое место нельзя перенести...

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Элен без ребят

08:06:26 06-06-2023

Нуну (21:40:30 05-06-2023) Пора строить мост с Юрина на Красноармейский или рыть тоннел... за то возле вокзала всегда можно понастроить несколько человейников, в которых будут останавливаться посуточные приезжающие. это ли не прекрасно?

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гость

12:05:47 06-06-2023

Красава

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