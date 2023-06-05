Виктор Томенко проверил работы по реконструкции моста на Новом рынке

Глава региона отметил, что развиваться должен не только Барнаул, но и все города края

05 июня 2023, 19:10, ИА Амител

















































Томенко на мосту в Барнауле / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход работ на мосту у Нового рынка и проинспектировал новую дорогу на улице 65 лет Победы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Отмечается, что в перспективе в микрорайоне "Дружный" будет жить около 40 тысяч человек. Глава региона отметил, что уже запланировано продолжить строительство ул. 65 лет Победы до Павловского тракта, ул. Семёнова – от ул. Солнечная Поляна до ул. Попова. Есть планы на строительство дорог на ул. 280-летия Барнаула, ул. Багряной.



Во время визита на путепровод на проспекте Ленина Виктор Томенко пообщался с подрядчиком, чтобы убедиться, что все работы будут завершены вовремя.

"Задача наша – делать Барнаул современным городом. Но и другим городам края уделять внимание – и Бийску, и Заринску, и Алейску, и Рубцовску. И не только городам уделять внимание, но и нашим сёлам. Алтайский сельский стандарт хорошо воспринимается людьми", – сказал глава региона.



Всего в Алтайском крае ремонтируется и строится по 800 км дорог в год. Дорожное строительство ведётся во всех районах края. За пять лет в строительство дорог вложено 75 млрд рублей.