Виктор Томенко проверил работы по реконструкции моста на Новом рынке
Глава региона отметил, что развиваться должен не только Барнаул, но и все города края
05 июня 2023, 19:10, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход работ на мосту у Нового рынка и проинспектировал новую дорогу на улице 65 лет Победы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
Отмечается, что в перспективе в микрорайоне "Дружный" будет жить около 40 тысяч человек. Глава региона отметил, что уже запланировано продолжить строительство ул. 65 лет Победы до Павловского тракта, ул. Семёнова – от ул. Солнечная Поляна до ул. Попова. Есть планы на строительство дорог на ул. 280-летия Барнаула, ул. Багряной.
Во время визита на путепровод на проспекте Ленина Виктор Томенко пообщался с подрядчиком, чтобы убедиться, что все работы будут завершены вовремя.
"Задача наша – делать Барнаул современным городом. Но и другим городам края уделять внимание – и Бийску, и Заринску, и Алейску, и Рубцовску. И не только городам уделять внимание, но и нашим сёлам. Алтайский сельский стандарт хорошо воспринимается людьми", – сказал глава региона.
Всего в Алтайском крае ремонтируется и строится по 800 км дорог в год. Дорожное строительство ведётся во всех районах края. За пять лет в строительство дорог вложено 75 млрд рублей.
21:40:30 05-06-2023
Пора строить мост с Юрина на Красноармейский или рыть тоннель, хотя нет, там же вокзал, в центре города, это проклятое место нельзя перенести...
08:06:26 06-06-2023
Нуну (21:40:30 05-06-2023) Пора строить мост с Юрина на Красноармейский или рыть тоннел... за то возле вокзала всегда можно понастроить несколько человейников, в которых будут останавливаться посуточные приезжающие. это ли не прекрасно?
12:05:47 06-06-2023
Красава