Год назад в Барнауле начали ремонтировать мост на Новым рынке. Как это было?

Объект сдадут уже через полгода. Осталось ждать недолго

21 мая 2023, 08:15, ИА Амител

















































Ремонт путепровода

Ровно год назад, 21 мая 2022 года, в Барнауле полностью закрыли на масштабный ремонт путепровод на Новом рынке. На реконструкцию объекта направили более 2,2 миллиарда рублей. Сейчас работы в самом разгаре, подрядчик намерен сдать объект в срок. По случаю годовщины мы решили вспомнить, как закрывали мост на ремонт.

Почему путепровод закрыли на ремонт?

Его построили ещё в 1962-1963 годах и признали аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Власти говорили, что у моста были трещины, в отдельных местах специалисты фиксировали "отстояние бетона" и коррозию арматуры. Также была нарушена герметичность двухсторонних швов моста, высота парапетного ограждения было недостаточной, состояние тротуаров оставляло также желать лучшего.

В итоге власти решили полностью снести старые конструкции и построить два новых путепровода. Под ремонт попали трёхпролётный и восьмипролётный путепроводы на проспекте Ленина рядом с ТЦ "Пионер".

Как закрывали мост?

Перекрытие моста началось 10 мая. Тогда там ограничили движение только в сторону центра города, чтобы начать обустраивать первое разворотное кольцо для трамваев.

Утром 21 мая проезд в сторону центра города уже наглухо закрыли каменными блоками. До этого у ТРЦ "Пионер" уже сделали разворотное кольцо. Проехать по мосту стало нельзя.

Несмотря на активное информационное оповещение, в первый день многие водители оказались не готовы к перекрытию моста, поэтому по старинке шли и ехали к Новому рынку. В итоге возникли заторы и путаница. Вечером 21 мая в краевой столице образовалась пробка 10 баллов.

Для удобства пешеходов сделали временный проход через ж/д пути.

Чтобы избежать заторов, горожан попросили отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. А чтобы стимулировать людей это сделать, было решено ввести выделенные полосы для автобусов и маршруток. Кстати, они показали свою эффективность, и выделенки планируют сохранить после завершения работ на мосту.

Из-за реконструкции объекта, в краевой столице полностью изменилась схема работы общественного транспорта. Все маршрутки и автобусы пустили по проспекту Калинина. А вот троллейбусы в центре Барнаула перестали ходить. Изменились схемы движения трамваев. Для удобств пассажиров ввели пересадочные талоны. По сведениям городской мэрии, из-за ремонта путепровода пассажиропоток в электротранспорте упал всего ненамного: с 150 тысяч до 135 тысяч человек.

Когда завершат работы на мосту?

По графику – к 30 ноября 2023 года. Представители подрядчика уверяют, что никаких изменений в сроках не произойдёт.

Что уже сделали на мосту?

Путепроводы начали разбирать утром 23 мая. К концу мая старый асфальт с моста уже сняли, к июню – убрали рельсы, транспортные электросети и другие сети связи и энергетики, а потом начали демонтировать балки. К 6 июня рабочие разобрали половину путепровода, а к 9 июня от него остались одни опоры, которые впоследствии тоже демонтировали. В конце июня подрядчик завершил строительство второго разворотного кольца в районе Дома быта, с 27 июня по нему уже пошли трамваи.

В июле рабочие начали бурить скважины для свай возле моста, установили сваи под опоры теплоснабжения. Опоры под теплосети закончили устанавливать в августе. Теплосеть на восьмипролётном путепроводе смонтировали 16 сентября.

Осенью, после возвращения барнаульцев из отпусков, в городе начались серьёзные пробки, однако ожидаемого некоторыми экспертами транспортного коллапса не произошло.

До конца 2022 года и в январе на мосту бетонировали буронабивные сваи, укрепляли грунт и проверяли его прочность. А в начале 2023 года на мосту рабочие начали возводить опоры и бетонировать их.

Какие работы осталось выполнить?

В мае подрядчик начал монтировать пролёты на большом путепроводе, которые станут проезжей частью моста. Между первой и второй опорой рабочие смонтируют металлические балки, параллельно обустроят стапели, по которым путём надвижки соберут пролёт между третьей и четвёртой опорами. После этого останутся незначительные работы.

ДСУ № 4 уже смонтировало пролёт маленького путепровода, состоящего из 25 железобетонных балок. Сейчас там обустраивают подпорные стенки, после этого продолжится работа по отсыпке дренирующего грунта. Затем подрядчик начнёт обустраивать проезжую часть.

На восьмипролётном путепроводе строители завершили строительство первой и второй опор. Сейчас идёт подготовка к монтажу пролётного строения между ними. На участке ведётся сборка блоков, из которых будут состоять балки пролёта длиной 27 метров, сообщает телеграм-канал "Мост". Всего на пролёте между первой и второй опорами смонтируют восемь балок.

Также рабочие возводят третью опору большого путепровода. После этих работ начнётся строительство временного страпеля для надвижки пролётного строения между третьей и четвёртой опорами.