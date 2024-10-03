Томенко и Патрушев посетили лесопожарную станцию и агропредприятие на Алтае

Кроме того, губернатор и вице-премьер обсудили ситуацию с паводком — власти продолжают лоббировать строительство гидротехнических сооружений

03 октября 2024, 23:25, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр природных ресурсов РФ Александр Козлов посетили лесопожарную станцию в селе Бобровка Первомайского района. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

"Сохранение наших природных ресурсов – одна из важнейших задач в работе. Поэтому, в том числе в рамках нацпроекта "Экология", обновляем технику, благодаря которой можно эффективнее тушить природные пожары. И, конечно, занимаемся восстановлением лесов. В окрестностях той же Бобровки около 12 лет назад был запущен лесной селекционно-семеноводческий центр на семь миллионов сеянцев деревьев. Единственный такой крупный за Уралом", – рассказал Томенко.

Также губернатор и федеральные чиновники обсудили ситуацию с паводком. По словам Томенко, алтайские власти продолжают лоббировать строительство гидротехнических сооружений в Сростках Бийского района, и на других территориях края, где это требуется.

"А в завершении рабочего дня посетили производственные площадки агрохолдинга "Гудвилл", где производят в том числе гречку – один из продуктов, благодаря которым Алтайский край известен на всю страну. В этом году убираем 611 тысяч гектаров полей гречихи. А по масличным культурам, несмотря на все сложности сезона, у нас есть шансы побить собственный рекорд – это до 1,8 миллиона тонн", – заключил Томенко.

Напомним, что ранее Томенко и Патрушев обсудили перспективы развития АПК в Алтайском крае, а также реализацию нацпроекта "Экология". В ходе беседы глава региона рассказал, что, несмотря на введенный режим ЧС, намолочено урожая уже более чем 4,5 млн тонн.